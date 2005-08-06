ظروف يكبار مصرف را براي مواد غذايي داغ استفاده نكنيد

به گزارش خبرگزاري مهر، با توجه به رواج فراوان استفاده از ظروف يكبار مصرف پلاستيكي براي نگهداري و عرضه مواد غذايي ضروري است مصرف اين ظروف با احتياط مورد استفاده قرار گيرد.

بر اساس اين گزارش، مصرف اين ظروف در مكان هاي مختلف به ويژه در مراكز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي نظير سالن هاي غذاخوري، ادارات و سازمان ها، رستوران ها، بوفه ها در تمامي مراسم و جلسات و در مساجد ضمن رعايت دقيق مسائل بهداشتي تا حد امكان در مكان هايي كه ظرفشويي حداقل دو مرحله اي (شستشو و آبكشي) موجود و امكان شستشوي صحيح و ضد عفوني مناسب وجود دارد از ظروف شيشه اي (پيركس)، استيل و چيني سالم بدون ترك خوردگي و لب پريدگي به جاي ظروف يكبار مصرف پلاستيكي مورد استفاده قرار گيرد.

بر پايه اين گزارش، ظروف يكبار مصرف بي رنگ و شفاف فقط براي اغذيه و نوشيدني هاي سرد مناسب است و نبايد براي نوشيدني ها و غذاهاي داغ استفاده شود.