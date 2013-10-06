6.8 درصد کودکان زیر 5 سال ایرانی قد کوتاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر سیاری گفت: طبق آمار از 36 میلیون مرگ و میری که در دنیا بر اثر بیماریهای غیرواگیر اتفاق می افتد 9 میلیون آن برای افراد بالای 60 سال قابل پیشگیری است.

وی بیان داشت: فشارخون بالا، مصرف دخانیات، مصرف بیش از حد چربی و تمام ریسک فاکتورهایی کهمنجر به اشاعۀ بیماری های غیرواگیر و مرگ و میر می شود باید تحت کنترل شما باشد.

سیاری گفت: وقتی طبق آموزه های اسلامی نجات جان یک بیمار معادل نجات جان بشریت است پس نجات دادن بیماران از مرگ گام نهادن در مسیر حق است.

وی حساسیت به مرگ کودکان را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مرگ کودکان زیر یکسال در برخی مناطق 15.9 در هر هزار تولد زنده و در برخی روستاها 26 و در شهرها 20 درهر هزار تولد زنده گزارش شده است.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: معاونان بهداشت دانشگاه ها باید تمام علل این مرگ ومیرها را واشکافی و بررسی کرده و برای پیشگیری از انها برنامه داشته باشند.

وی تصریح کرد: نظارت و پایش برنامه ها و مداخلات، مستندسازی از اقدامات، بهره گیری از اطلاعات موجود، صیانت از سیستم شبکه، مداخلات موثر در نقاطی که مشکلی وجود دارد، حساسیت به خرج دادن نسبت به نتیجه مداخلات، توجه به کیفیت در برنامه ریزی ها، توجه بیشتر به پزشکی اجتماعی به جای پزشکی بالینی و خلاقیت و نوآوری در برنامه ریزی ها، باید مهم ترین اقدامات یک معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی باشد.

6.8 درصد کودکان زیر 5 سال کوتاهی قد دارند

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه 6.8 درصد کودکان زیر 5 سال کشور کوتاهی قد دارند گفت: این آمار در استان سیستان و بلوچستان 20 درصد و در استان خراسان شمالی 12 درصد است.

وی افزود: دانشگاههای علوم پزشکی کشور به این آمارها توجه نشان دهند و برنامه ریزی برای پیشگیری از چنین مواردی ضروری است و در حیطۀ وظایف معاونان بهداشتی دانشگاه هاست.