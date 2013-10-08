محرومیت سهم معابر قدس از خدمات رفاهی/ شهروندان در انتظار ابتدایی ترین امکانات شهرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نیازهای اولیه شهرنشینی، وجود معابر و خیابانهای مناسب است تا شهروندان در اولین گام خود برای ورود به شهر و آغاز کارهای روزمره خود دچار مشکل نشوند، عدم وجود معابر و کوچه های مناسب علاوه بر نازیبا کردن چهره شهر و محله، می تواند منجر به بروز مشکلات عدیده و هزینه های سرسام آور برای شهروندان شود.

توسعه فضای سبز، تامین مبلمان شهری، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، ترمیم و بهسازی معابر، تعبیه سطلهای جمع آوری زباله و پاکسازی جویها و..... بخشی از خدماتی است که باید از سوی متصدیان مدیریت شهری به بهترین نحو ممکن اجرایی شود، البته وظایف شهردایها و شورای شهر به این مسائل محدود نمی شود اما با توجه به آغاز به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب شهرداران و دهیاران جدید، جان تازه ای در روح شهر دمیده شده است که بر این اساس مردم از منتخبان خود در شوراها و شهردار جدید انتظار دارند، نهایت تلاش و همت خود را برای رفع مشکلات و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات و امکانات رفاهی بکار بندند.

بلوار امامزاده یکی از محلات اصیل و بزرگ شهرستان قدس است که این امتیاز، ذهنیتی مبتنی بر رفاه کامل ساکنین این منطقه و بهره مندی آنان از امکانات و خدمات گسترده را برای سایر شهروندان بوجود آورده است، اما با ورود به این محله با تصویری متفاوت روبرو می شویم بطوریکه در میانه های این بلوار کوچه فرعی وجود دارد که با ذهنیت مردم در تناقض است، کوچه شهید "نصرت الله صبوری" با وجود قدمت بسیار هنوز خاکی است در حالی که فرعی های قبل و بعد آن آسفالت هستند.

در واقع ساکنین کوچه شهید صبوری با زندگی در کوچه ای خاکی، مملو از زباله و جوی آبی با بوی تعفن از ابتدایی ترین امکانات شهرنشینی بی بهره هستند و برغم تماس مکرر با شهرداری، ساکنین همچنان با این مشکلات دست به گریبانند.

ساکنین این کوچه طی تماسهای مکرر با خبرنگار مهر و حضور در شهرداری از مسئولان خواسته اند تا مشکلات این کوچه رفع شود اما تاکنون به خواسته آن ها رسیدگی نشده است، بر این اساس خبرنگار مهر در محله حضور پیدا کرد و با ساکنین به گفتگو پرداخت.

کوچه فاقد سطل زباله است

خانم صفری که از کاسبان محله بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعدادی از مشکلات موجود در این منطقه، اظهار داشت: از 15 سال گذشته که ما در این محله ساکن هستیم، همواره با مشکل خاکی بودن سطح معابر روبرو بودیم که متاسفانه این مشکل در فصل های پاییز و زمستان و در زمان بارندگی بیشتر مسئله ساز می شود البته با توجه به بادهای شدیدی که در شهر قدس می وزد و با وجود خاکی بودن معبر در زمان وزش باد نیز حضور در بیرون از خانه بسیار مشکل است.

این شهروند در ادامه از مشکل جمع آوری زباله در این کوچه گفت و افزود: در محله هیچ سطل مکانیزه ای برای زباله ها وجود ندارد و به دلیل خاکی بودن کوچه کامیون حمل زباله به درون کوچه نمی آید، ساکنین مجبورند زباله ها را به سر کوچه بیاورند که تمامی اهالی این مورد را رعایت نمی کنند به همین دلیل همواره در سطح کوچه کیسه های زباله قابل مشاهده است.

اداره برق به مشکلات شهروندان بی اعتناست

یکی دیگر از ساکنین که سه سال در این محله زندگی می کند، به خبرنگار مهر گفت: چراغهای روشنایی که در سطح محله وجود دارند مدتی پیش به دلیل برخورد یک دستگاه کامیون با سیمهای برق قطع شده اند و با وجود تماسهای مکرر ساکنین با اداره برق متاسفانه این مشکل همچنان پابرجاست و با توجه به اینکه در فصل پاییز قرار داریم و هوا زود تاریک می شود و فرزندان ما هم به مدرسه می روند برای برگشت به خانه با مشکل مواجه هستند.

شهروند دیگری درباره محدودیت خطوط تلفن ثابت در این محله اعلام کرد: در محله کمتر از 10 خط تلفن ثابت وجود دارد و با وجود تقاضای بسیار ساکنین، اداره مخابرات همکاری نمی کند این در حالی است که آنتن دهی تلفن همراه در این محله نیز بسیار ضعیف است.

مراجعه به شهرداری نیز دردی را درمان نکرد/ مشکلات همچنان پابرجاست

ساکنین کوچه شهید صبوری مدعی شدند که بارها استشهاد هایی به شهرداری برده و نامه های بسیاری به شهردار و اعضای شورا نوشته اند اما متاسفانه هیچ تاثیری نداشته است و تنها جوابی که به ساکنین داده شده این بود که باید عوارض نوسازی شهرداری پرداخت شده تا کوچه آسفالت شود.

با توجه به اینکه در شهر قدس نیز همزمان با سراسر کشور، منتخبین مردم در شورای شهر از چندی پیش کار خود را آغاز کرده و با انتخاب سرپرستی برای شهرداری به طور رسمی اداره امور شهر را بر عهده گرفته اند به سراغ سرپرست شهرداری این شهر رفته و راجع به مشکلات شهروندان ساکن در کوچه شهید صبوری از وی سوالاتی پرسیدیم، مصطفی آجرلو در پاسخ چنین گفت: با شروع فعالیت شورای چهارم که اعضای آن همگی از بطن شهرستان هستند و با مشکلات شهر آشنایی کامل دارند امید می رود که مشکلات تا حد زیادی رفع شوند.

وی در خصوص خاکی بودن معابر محله صبوری عنوان کرد: در اسرع وقت از محل بازدید به عمل خواهد آمد و با توجه به اینکه برخی مناطق شهر که نیازمند ترمیم و بهسازی معابر هستند اولویت بندی شده و عملیات ترمیم آنها تا قبل از شروع فصل بارندگی و ایجاد مشکل برای شهروندان در دستور کار قرار گرفته است اما تلاش می شود تا آسفالت کوچه شهید صبوری نیز در این برنامه گنجانده شود.

شهرداری با کمبود نیروی خدماتی روبروست

سرپرست شهرداری قدس درباره نبود سطل مکانیزه و وجود آشغال در سطح کوچه متذکر شد: متاسفانه بسیاری از معابر شهرستان امکان استقرار سطل های مکانیزه در مکان جمع آوری زباله را ندارند و این امر مشکلات بسیاری هم برای شهروندان و هم برای شهرداری بوجود آورده است و از سوی دیگر شهرداری در حوزه نیروی خدماتی با کمبود شدید نیروی انسانی روبروست.

این مسئول تصریح کرد: در سنوات گذشته هرچه نیرو به استخدام شهرداری درآمده در بخش اداری مشغول به کار شده اند و همین امر موجب کمبود نیرو در بخش خدماتی شده است، البته شورای چهارم در این مورد بسیار دقیق عمل می کند و قصد دارد جابه جایی های بدون دلیلی که در محل کار پرسنل ایجاد شده را کنسل کند تا بلکه کمبود نیروی خدماتیجبران شود و امید است با تحقق این امر مشکلات شهری تا حددودی رفع شود.

آجرلو در خصوص حیوانات موذی گفت: این مشکل در شهرستان وجود دارد اما کارکنان بخش خدمات شهری همواره طرح های مختلفی برای مقابله با این حیوانات موذی اجرا می کنند، سمپاشی و تله گذاری از جمله فعالیت هایی است که علیه این حیوانات صورت می گیرد، اجرای طرح های فوق در کوچه صبوری نیز در اولویت کاری شهرداری قرار می گیرد.

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گزارش از معصومه درویش پور