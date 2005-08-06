زمان برگزاري جشنواره ادبي پروين اعتصامي به تعويق افتاد

به گزارش مهر ، روابط عمومي معاونت امور فرهنگي طي ارسال نمابري در توضيح اين مطلب آورده است : در پي استقبال گسترده اهل قلم از جايزه ادبي پروين اعتصامي و بر اساس گزارش واصله از شوراي برنامه ريزي اين جشنواره نظر به اهميت طرح و به منظور اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر وزارت ارشاد برگزاري اين جشنواره نيازمند تمهيدات گسترده تر و زمان بيشتري است ، به همين دليل زمان اين برنامه در ايام مبارك دهه فجر همزمان با سالروز پيروزي انقلاب اسلامي با حضور نويسندگان ، مترجمان و صاحب نظران فرهنگي ايران و كشورهاي فارسي زبان در دو سطح ملي و بين المللي برگزار خواهد شد.

پيشتر وعده داده شده بود اين جشنواره در هفته گراميداشت مقام زن برگزار شود .