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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۵۲

زمان برگزاري جشنواره ادبي پروين اعتصامي به تعويق افتاد

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دومين " جشنواره ادبي پروين اعتصامي " ، همزمان با دهه مبارك فجر در تهران ، برگزار مي شود .

به گزارش مهر ،  روابط عمومي معاونت امور فرهنگي طي ارسال نمابري در توضيح اين مطلب آورده است : در پي استقبال گسترده اهل قلم از جايزه ادبي پروين اعتصامي و بر اساس گزارش واصله از شوراي برنامه ريزي اين جشنواره نظر به اهميت طرح و به منظور اطمينان از تحقق اهداف  مورد نظر وزارت  ارشاد برگزاري اين جشنواره  نيازمند تمهيدات گسترده تر و زمان بيشتري است ، به همين دليل زمان اين برنامه در ايام مبارك دهه فجر همزمان با سالروز پيروزي انقلاب اسلامي با حضور نويسندگان ، مترجمان و صاحب نظران  فرهنگي ايران و كشورهاي فارسي زبان در  دو سطح ملي و بين المللي برگزار خواهد شد.

پيشتر وعده داده شده بود اين جشنواره در هفته گراميداشت مقام زن برگزار شود . 

کد مطلب 215002

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