به گزارش خبرنگار مهر، در تداوم تغییرات مدیریتی در نظام بانکی در دولت یازدهم، رامین پاشایی فام از مدیرعاملی بانک سپه کنار گذاشته شد.

در این میان، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئیس مجمع بانکها در حكمي، سيد كامل تقوي نژاد را به سمت رئيس هيت مديره و مديرعامل بانك سپه منصوب كرد.

در متن اين حكم آمده است: "نظر به تخصص و تجربه جنابعالي به موجب اين حكم به سمت رئيس هيات مديره و مدير عامل بانك سپه منصوب مي شويد. اميداست در سايه عنايت پروردگار بلندمرتبه، باهمفكري و همدلي كاركنان كوشاي بانك سپه و همكاري با نهادهاي تخصصي مرتبط، در نيل به اهداف و برنامه هاي آن بانك و پيشرفت و تعالي همه جانبه مادي و معنوي دولت تدبير و اميد، پيروز و سربلند باشيد. همكاري، همدلي و همراهي در اين ماموريت دسته جمعي پيش شرط موفقيت است. عزت، توفيق و سربلندي جنابعالي را در انجام ماموريت هاي محوله از خداوند منان مسئلت مي نمايم."

سيد كامل تقوي نژاد كه جايگزين رامين پاشايي فام در بانك سپه مي شود، متولد سال ۱۳۴۳ و داراي ليسانس برنامه ‌ريزي اجتماعي و فوق ليسانس مديريت سيستم‌ها است.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون وزير تعاون، عضو هيات مديره بانك سپه، رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان، مدير كل در مجموعه وزارت كشور، وزارت جهاد سازندگي و سازمان ثبت‌احوال كشور، كارشناس نخست‌ وزيري، عضويت در هيات مديره شركتهاي سرمايه‌گذاري، بازرگاني و توليدي بخش دولتي، عضويت در مجامع و شوراها، عضو كميسيون‌هاي شوراي اقتصاد، شورايعالي صادرات، شورايعالي اشتغال، شورايعالي اصناف، اجتماعي دولت و انفورماتيك بانك‌ها از سوابق اجرايي او است.

همچنين وي عضو شوراي عالي بانك‌ها و شورايعالي تامين اجتماعي، عضو ستاد هماهنگي روابط اقتصادي خارجي دولت، عضو كميته‌هاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي، بخش خصوصي و تعاوني برنامه چهارم، دبير شوراي برنامه‌ريزي برنامه سوم توسعه استان گيلان و عضو انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي نيز بوده است.

در همین حال، وزير امور اقتصادي و دارايي در حكمي رامين پاشايي فام را به سمت عضو هيأت عامل بانك ايران و اروپا منصوب كرد.

پیش از این، مدیران عامل بانک‌های ملی و مسکن برکنار شده بودند.