براي نخستين بار در كشور؛ پارچه شيشه اي توليد شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه علم و صنعت، دكتر محمود مهرداد شكريه دانشيار دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت و رئيس موسسه كامپوزيت ايران ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: اين فعاليت در راستاي انجام رساله دكترا و تحت نظارت اينجانب و دكتر هوشنگ نصرتي استاديار و رئيس دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي امير كبير، توسط مهندس اخباري دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات انجام گرفت.

وي درباره كاربرد اين پارچه افزود: اساسا براي ساخت مواد كامپوزيتي از رزين و الياف شيشه استفاده مي شود و با ساخت پارچه شيشه اي كه تشكيل دهنده بخشي از مواد تامپوزيت هاست ما از وارد كردن آن از خارج بي نياز مي شويم. بزرگي حجم اين صرفه جويي با توجه به مصرف سرانه كامپوزيت كشور كه براي هر نفر 450 گرم در سال است، بيشتر مشخص مي شود.

گفتني است كامپوزيت ها در صنايع هوا، فضا، ساختماني، حمل و نقل، برق و الكترونيك و نفت و گاز كاربرد دارد.