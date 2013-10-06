  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۳

به مناسبت هفته ناجا/

کلاه ایمنی رایگان در طرقبه شاندیز به 50 موتور سوار اهدا می شود

کلاه ایمنی رایگان در طرقبه شاندیز به 50 موتور سوار اهدا می شود

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور طرقبه شاندیز گفت: به 50 نفر از راکبان موتورسیکلت در طرقبه شاندیز کلاه ایمنی رایگان از سوی راهنمایی و رانندگی اهدا می شود.

سروان علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسایش و امنیت شهروندان مهم ترین دغدغه مسوولان است لذا استفاده از کلاه ایمنی برای حفظ سلامت موتورسواران که بخش اعظم تصادفات رانندگی را تشکیل می دهد، ضروری است.

وی افزود: قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی برای حفظ امنیت و آسایش مردم است و کوچکترین غفلت و سهل انگاری در عدم توجه به آن حوادث جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

رحیمی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررارت راهنمایی و رانندگی باید فرهنگسازی و نهادینه شود تا آسایش و سلامتی جامعه را به دنبال داشته باشد.

وی بیان داشت: به منظور کاهش تلفات جانی و رسیدگی به تخلفات رانندگی، قوانینی برای برخورد با متخلفان موتورسوار وضع شده است که شامل حرکت در پیاده رو، حرکت در مسیر مخالف، ایجاد صدای ناهنجار بوق و اگزوز، حمل بار غیرمتعارف، حرکات نمایشی، تک چرخ زدن، حمل یدک و عدم استفاده از کلاه ایمنی است که در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد.

 گفتنی است، راکبان موتور سیکلت می توانند برای دریافت این کلاه های ایمنی ساعت 14 مورخ 14 مهرماه جاری با در دست داشتن مدارک کامل وسیله خود از جمله گواهینامه و بیمه در محل میدان صاحب الزمان(عج) طرقبه حضور یابند.

کد مطلب 2150050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها