کلاه ایمنی رایگان در طرقبه شاندیز به 50 موتور سوار اهدا می شود

سروان علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آسایش و امنیت شهروندان مهم ترین دغدغه مسوولان است لذا استفاده از کلاه ایمنی برای حفظ سلامت موتورسواران که بخش اعظم تصادفات رانندگی را تشکیل می دهد، ضروری است.

وی افزود: قوانین و مقرارت راهنمایی و رانندگی برای حفظ امنیت و آسایش مردم است و کوچکترین غفلت و سهل انگاری در عدم توجه به آن حوادث جبران ناپذیری را به دنبال دارد.

رحیمی تصریح کرد: رعایت قوانین و مقررارت راهنمایی و رانندگی باید فرهنگسازی و نهادینه شود تا آسایش و سلامتی جامعه را به دنبال داشته باشد.

وی بیان داشت: به منظور کاهش تلفات جانی و رسیدگی به تخلفات رانندگی، قوانینی برای برخورد با متخلفان موتورسوار وضع شده است که شامل حرکت در پیاده رو، حرکت در مسیر مخالف، ایجاد صدای ناهنجار بوق و اگزوز، حمل بار غیرمتعارف، حرکات نمایشی، تک چرخ زدن، حمل یدک و عدم استفاده از کلاه ایمنی است که در صورت مشاهده با متخلفان برخورد خواهد شد.

گفتنی است، راکبان موتور سیکلت می توانند برای دریافت این کلاه های ایمنی ساعت 14 مورخ 14 مهرماه جاری با در دست داشتن مدارک کامل وسیله خود از جمله گواهینامه و بیمه در محل میدان صاحب الزمان(عج) طرقبه حضور یابند.