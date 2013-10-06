سالانه 252 ميليون مترمكعب آب در زنجان استحصال مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمید نیا افزود: اين طرحها شامل 6 سد تهم،گلابر،كينه ورس،ميرزاخانلوي،داش بلاغ وچتز، 46 دستگاه بند انحرافي ،13 طرح تغذيه مصنوعي و13 پروژه ايستگاه پمپاژ آب درمناطق مختلف استان كه درحال بهره برداري وتامين آب هستندميباشد.

وي اظهار داشت: اراضي تحت پوشش اين طرحها 24 هزارهكتارباحجم مخزن 269 ميليون مترمكعب است كه حجم تامين آب شرب ازآنها به ميزان 39 ميليون مترمكعب مي باشد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان زنجان گفت : ميزان صدورمجوزبهره برداري ازآب هاي زيرزميني تاپايان سال 1391 به تعداد 10 هزارو 626 حلقه رسيده است وتعدادچاههاي غيرمجازشناسايي شده به 7هزارو369 حلقه وتعداد 207 حلقه چاه غيرمجازباحجم آب 9ميليون مترمكعب تا پايان سال 91در سطح استان مسدودگرديده است.

حمید نیا ازبهره برداران وكشاورزان خواست بااستفاده بهينه ازمنابع آب درجبران ،كسري منابع آب استان مشاركت کنند.

صدرنشینی تیم" روف ایران" زنجان در آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ تکواندو باشگاه‌های زنجان

هفته اول و دوم از سری مسابقات تکواندو لیگ باشگاه‌های استان زنجان با برگزاری پنج دیدار در خانه تکواندو زنجان برگزار شد که طی آن هفت تیم حاضر در این فصل از مسابقات به مصاف هم رفتند که در نهایت، تیم روف ایران زنجان با کسب 4 امتیاز و به لطف تفاضل برد بهتر در صدر جدول ایستاد.



بر همین اساس در هفته اول این رقابت‌ها تیم قصر سبز ورمی به مصاف شهرداری زنجان رفت که این دیدار با حساب 9 بر 3 به سود نماینده شهرداری به پایان رسید.



در دومین بازی این هفته نیز تیم قائم در مصاف با روف ایران زنجان تن به شکست سنگین 11 بر یک داد. بازی سوم این هفته قرار بود ما بین تیم‌های باشگاه مقاومت و پیشرو برگزار شود که به دلیل حضور تیم باشگاه مقاومت در رقابت‌های لیگ بسیج کشور، این بازی معوقه اعلام شد و تیم مقاومت شهید عطایی نیز در جدول طی قرعه استراحت بازی نداشت.



در هفته دوم این مسابقات مقاومت شهید عطایی توانست در اولین بازی خود به یک برد ارزشمند در برابر تیم قصر سبز ورمی دست یافته و حریف خود را با حساب 9 بر 3 از پیش رو بردارد.تیم قائم که اولین بازی خود را واگذار کرده بود، در دومین دیدار نیز با نتیجه 7 بر 5 مقابل تیم پیشرو تن به شکست داد تا دومین باخت متوالی این تیم رقم بخورد. آخرین بازی این هفته نیز که از حساسیت خاصی برخوردار بود مابین تیم‌های روف ایران و شهرداری زنجان برگزار شد که دو تیم در پایان به نتیجه تساوی 6 بر 6 رضایت دادند.



در انتخاب برترین‌های هفته اول و دوم لیگ تکواندو باشگاه‌های استان نیز رضا قنبری از تیم روف ایران به عنوان بهترین سرپرست، منصور بهرامی از تیم شهرداری زنجان بهترین مربی، علیرضا عظیمی بهترین داور، محمدرضا بیگلری فنی‌ترین بازیکن، سعید شکراللهی پرامتیازترین بازیکن، روف ایران زنجان پرامتیازترین تیم و قائم به عنوان تیم اخلاق هفته اول و دوم این مسابقات انتخاب شدند.



در پایان هفته اول و دوم این رقابت‌ها، تیم روف ایران با کسب 4 امتیاز و تفاضل برد 10 در صدر جدول ایستاد، شهرداری زنجان با همین امتیاز و تفاضل برد 6 جایگاه دومی را از آن خود کرد، مقاومت شهید عطایی و پیشرو با 3 امتیاز رتبه‌های سوم و چهارم را به دست آوردند و تیم‌های قائم، قصر سبز ورمی و مقاومت نیز در مکان‌های بعدی ایستادند.



هفته سوم و چهارم لیگ تکواندو باشگاه‌های استان زنجان 26 مهرماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.