مليسا فليمينگ : بازرسان آژانس از ايران بازديد خواهند كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه،"مليسا فليمينگ" در گفتگو با اين خبرگزاري اعلام كرد:"يك گروه پادمانهادر يكي دو روز آينده به ايران سفر مي كند تا تجهيزات دوربين ها كنترل از راه دور و سيستم بازرسي در محل را در اواسط هفته آينده نصب نمابيد.

راديو ايران نيز امروز اعلام كرد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي روز يكشنيه بازرساني را براي نظارت بر از سرگيري فعاليت هاي هسته اي ايران اعزام خواهد كرد.

شايان ذكر است اين اقدام آژانس از آنجا ناشي مي شئد كه ايران اخيراً به آژانس اعلام كرده است با عنايت به تعلل اروپا در ارائه پيشنهاد هسته اي قصد دارد تا فعاليت كارخانه "يو سي اف" را در اصفهان از سر بگيرد و از اين سازمان درخواست كرده است تا بازرسان خود را براي نظارت بر اين كار به ايران اعزام نمايد.