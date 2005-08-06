"اخلاق كشتن" از غامضترين حوزه هاي اخلاق كاربردي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، مك ماهان معتقد است كشتن شامل چند حوزه مي شود. اين مفهوم از سويي سقط جنين را در بر مي گيرد، به كودك كشي مي رسد ، از حيوان كشي عبور مي كند ، خودكشي را شامل مي شود و عاقبت به كشتن بيماران داراي بيماري لاعلاج مي رسد.

به نظر او هرچند اخلاق كاربردي در بسياري از حوزه ها، توفيقاتي چشمگير را از خود به نمايش گذاشته است در اين زمينه پرسشهايي انديشه سوز سر بر مي آورند و انسان انديشه ور و فيلسوف معاصر هنوز نتوانسته است در قبال اين پرسشها جوابهايي درخور عطا كند.

مك ماهان يكي از دلايل صعوبت اين حوزه از اخلاق كاربردي را درگير شدن آن با مفاهيمي چون: هويت شخصي، سرشت انسان، بد قلمداد شدن مرگ، نادرست بودن كشتن ، حقوق حيوانات و.. مي داند.

اين فيلسوف مطرح اخلاق معاصر البته معتقد است اين صعوبت و دشواري سبب نمي شود كه فيلسوفان اخلاق و اخلاقگرايان كاربردي دست از تلاش خود براي طرح بهتر اين مسائل و در نهايت حل آنها بردارند اما ناديده گكرفتن اين تعارضات و مناقشات هم ره به جايي نخواهد برد و پژوهشهاي نظري ار از اعتبار و حجيت مي اندازد.

