ساماندهی خودروهای حمل نخاله در بروجرد کلید خورد/ 145 خودرو کد گرفتند

احمد رضا محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به منظور پاکسازی سطح شهر و حاشیه بروجرد ستاد ساماندهی خاک و نخاله با مدیریت سازمان پسماند شهرداری بروجرد تشکیل شد.

وی تصریح کرد: در این راستا طرح ساماندهی خودروهای حمل نخاله در بروجرد در حال اجرا بوده و هیچ ماشینی حق ریختن نخاله و خاک در حاشیه شهر را ندارد.

محمدی افزود: هر ماشینی که قصد حمل نخاله داشته باشد باید قبل از آن مجوز کار بگیرد تا در حین فعالیت با مشکل مواجه نشود.

مدیر سازمان پسماند شهرداری بروجرد ادامه داد: تا کنون 145 خودروی حمل نخاله و خاک در بروجرد شناسایی و کد مجزا دریافت کرده که در سطح شهر مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: محل دفن نخاله های ساختمانی و خاک در منطقه گیجالی بروجرد نزدیک دارالسلام قرار دارد که هر خودرو حمل نخاله در بدو ورود به این جایگاه باید از کیوسک مستقر در ابتدای محل قبض عبور و مرور دریافت کند.

محمدی تصریح کرد: هر ماشین حمل نخاله که کارت شناسایی از سازمان نداشته باشد متخلف شناخته شده و با آن برخورد قانونی صورت می گیرد.