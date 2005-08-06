فعاليت اتحاديه مالكان كشتي ايراني به صورت رسمي آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه اطلاع رساني مانا، اتحاديه مالكان كشتي ايراني كه با حداقل 25 عضو از مالكان كشتي كشور كه مالك شناور فلزي و يا مسافربري داراي 100 GT باشند، تاسيس گرديده است، هدف خود را تلاش در جهت توسعه ناوگان دريايي كشور و ارتباط با مراجع قضايي، قانون گذاري در جهت تهيه طرح، تصويب لوايح و طرح هاي قانوني براي تجديد نظر در قوانين دريايي و تسهيل فعاليت هاي اعضاء از قبيل ساخت ثبت شناورها و تعرفه هاي گمركي و حقوق بازرگاني شناورها و همچنين الحاق به كنوانسيون هاي بين المللي و عضويت در مجامع بين المللي دريايي عنوان كرده است.

بر اساس اين گزارش، اعضاي هيات مديره منتخب اتحاديه مالكان كشتي ايران به ترتيب مهندس علي اشرف افخمي، مهندس محمد سوري، مهندس غلامحسين گلپرور، اسماعيل ميران، امان اله داودي، محمد ابراهيم تبريزي و محمد سيف اللهي و مركز اصلي اين اتحاديه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران تعيين گرديده است.

شايان ذكر است در اساسنامه اتحاديه مالكان كشتي ايران كه از سوي كميسيون تشكل هاي اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران نيز به تصويب رسيده است، تشكيل هيات داوري تخصصي دريايي افزايش اعتبار جهاني پرچم رسمي كشور در محافل بين المللي، آموزش اعضاي جامعه كشتيراني، توسعه ناوگان دريايي كشور از جمله اهداف تاسيس اين اتحاديه اعلام گرديده است.