آغاز رقابت جوانان فوتبال آسیا در کرمان/ لزوم حمایت هواداران از تیم جوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مراد حاج جعفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه از برگزاری بازی های گروه D مقدماتی فوتبال جوانان آسیا در کرمان خبر داد و این رویداد را یک اتفاق میمون و مبارک برای استان کرمان توصیف کرد.

حضور 4 تیم آسیای در کرمان

وی هدف از میزبانی این مسابقات در کرمان را نشان دادن توانایی های ورزشی استان کرمان اعلام کرد و گفت: در بازی های مقدماتی فوتبال جوانان آسیا به میزبانی کرمان، چهار تیم از کشورهای ایران، لبنان، عربستان و تاجیکستان حضور خواهند داشت و با یکدیگر به رقابت می پردازند.

حاج جعفری، با اشاره به در نظر گرفتن جوایز نفیس همچون یک دستگاه موتور سیکلت برای هر دیدار و نیز یک دستگاه پراید برای دیدار ایران و عربستان به منظور جلب تماشاچیان برای حضور در استادیوم، اظهارداشت: این مسابقات به همت هیئت فوتبال استان کرمان از 16 مهرماه لغایت 20 مهرماه در سالن ورزشی شهید باهنر برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات جوانان آسیا ویژه جوانان زیر 19 سال 40 تیم در قالب 9 گروه حضور دارند که کرمان میزبان دیدارهای گروه D این مسابقات است که از هر گروه یک نفر به مرحله بعد صعود خواهد کرد و از تیم های دوم نیز یک گروه به عنوان برتر به مرحله بعد راه پیدا می کنند.

رییس هیئت فوتبال استان کرمان مراسم افتتاحیه این مسابقات را ساعت 17:30 دقیقه روز 16 مهرماه در استادیوم شهید باهنر اعلام کرد و افزود: بهای بلیط این مسابقات 100 هزار ریال تعیین شده که نسبت به سطح مسابقات مبلغ مناسبی است و برای مراسم افتتاحیه برنامه هایی همچون ورزش زورخانه ای، حمل پرچم و دعوت از هنرمندان برجسته کشوری در نظر گرفته شده است.

وی همچنین درباره حضور بازیکن های کرمانی در این مسابقات گفت: در اردوهای مقدماتی بازیکن هایی از کرمان معرفی شدند ولی در نهایت نتوانستند به نتیجه نهایی دست یابند والبته یک تیم کرمانی به مربی گری محمد رضا عسگری در حال تمرین است که امیدواریم در آینده جز فوتبالیست های برتر کشور باشند.

معرفی جاذبه های گردشگری کرمان به مهمانان خارجی

حاج جعفری، همچنین از حضور محمد رضا عسگری در نیمکت به عنوان مربی، کبودی به عنوان داور و حاج اسماعیلی به عنوان سر استاریاب گروه خبر داد و افزود: خوشبختانه تاکنون در بخش میزبانی مشکلی وجود ندارد و چمن ورزشگاه نیز با صرف هزینه های زیاد آماده مسابقات شده است.

رییس هیئت فوتبال استان کرمان همچنین درباره معرفی نقاط گردشگری و توریستی کرمان به دیگر تیم های کشورهای حاضر در مسابقات نیز گفت: با همکاری میراث فرهنگی تلاش می کنیم مناطق گردشگری کرمان همچون باغ شاهزاده ماهان، بازار کرمان و حمام گنجعلیخان را به مهمانان خارجی معرفی کنیم.

