معاونت های شهرداری از روزمرگی دوری کنند/ اولویت های شهر کرج شناسایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، علی ترکاشوند پیش از ظهر یکشنبه با حضور در اولین جلسه شورای برنامه ریزی در جمع مديران و معاونان شهرداری کرج اظهار داشت: معاونت های شهرداری نباید به هیچ عنوان دچار روزمرگی شوند و بر این اساس نیز باید به دنبال اجرای طرح ها و برنامه های جدیدی باشند که متضمن پویایی حوزه و معاونت مربوطه باشد.

سرپرست شهرداری کرج با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته تخصیص در مناطق 12گانه شهرداری عنوان کرد: وضعیت درآمدی و هزینه کرد مناطق شهرداری باید به صورت دقیق بررسی شود و این امر با تشکیل کمیته تخصیص به نحو مطلوبی محقق خواهد شد.



ترکاشوند ادامه داد: با تشکیل این کمیته، آنچه در اولویت نباشد، انجام نمی گیرد و به عکس آنچه به جد مورد نیاز شهر و شهروندان است در قالب اجرای طرح و پروژه شهری در دستور کار قرار می گیرد.



وی خروجی های تشکیل کمیته تخصیص را، ساماندهی درآمدهای شهرداری ذکر و عنوان کرد: با انجام این مهم مدیران اجرایی می توانند درآمدها را کنترل کنند همچنین خواهند دانست در طول یک هفته امکان چه میزان هزینه کردی وجود دارد.



ترکاشوند با اشاره به قوانین شهرداری بیان کرد: در قانون اصلی ترین وظیفه متعلق به معاونت اداری مالی است که بر این اساس، مسئولیت نظارت و تخصیص درآمد هزینه ها همچنین ماموریت تشکیل کميته تخصیص و برنامه های وابسته به این کمیته با معاونت اداری مالی است.

وی تاکید کرد: طرح ها و برنامه ها باید به گونه ای تدوین شوند که مجموعه شهر از اجرای آن نهایت بهره را ببرد.



این مسئول تصریح کرد: شهرداری کرج با تکیه بر توانمندی و ظرفیت های موجود به جد پیگیر بسترسازی برای اجرای برنامه های جدید و کارآمد است.



سرپرست شهرداری کرج گفت: هزینه های شهرداری به نوعی از طریق شهروندان تامین می شود و این وظیفه و رسالت شهرداری را در قبال مردم دو چندان می کند.



ترکاشوند تاکید کرد: بر این اساس شهرداری باید از هر فرصتی برای انجام وظایف و تعهدات خود در قبال شهر و شهروندان استفاده کند.



وی عنوان کرد: زمانی که رضایت شهروندان جلب شد، شهرداری می تواند به موفقیت خود در انجام امور اطمینان داشته باشد.



سرپرست شهرداری کرج در ادامه بیان کرد: انتظارات و درخواست های منتخبین مردم سرلوحه برنامه های شهرداری کرج قرار خواهد گرفت زیرا معتمدین و منتخبین زبان گویای مردم شهر هستند.



ترکاشوند، تعامل و همکاری شهروندان با شهرداری را مهم ارزیابی کرد و با عنوان اینکه، این تعامل نقش مهی را در تحقق اهداف مجموعه مدیریت شهری ایفا می کند، افزود: همکاری و همیاری مردم با شهرداری ایجاد شهری ایده آل و آرمانی را تضمین می کند و شهرداری کرج نیز با اشراف بر این مهم به دنبال فراهم آوردن بسترهای حداکثری مشارکت شهروندی در امور شهری است.

منتخبان مردم یاری رسان شهرداری خواهند بود

وی با بیان اینکه، منتخبین مردم از شهر شناخت جامع و کاملی دارند، گفت: این شناخت می تواند یاری رسان شهرداری در تدوین و اجرای طرح های کارآمد شهری باشد.



این مسئول تصریح کرد: عملکرد و کارکرد سیستم شهرداری باید بگونه ای باشد که شرمنده مردم و منتخبين آنها نباشیم.



سرپرست شهرداری کرج در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه، کیفیت خدمات مطلوب و شایسته شهر و شهروندان نیست بر ضرورت رفع این مهم تاکید کرد.

عدم دقت و نظارت زیبنده کرج نیست



وي بیان کرد: عدم دقت و نظارت زیبنده کرج نیست زیرا به واسطه آن شهر دچار اغتشاشات بصری و بروز مشکلات متعدد برای شهروندان می شود که بروز این رویداد خارج از ذات و سرشت فعالیت های شهرداری به عنوان بزرگترین دستگاه خدمات رسانی شهری می باشد.



اين مسئول با اشاره به اشغال پیاده رو ها به واسطه ساخت و سازهای شهری، گفت: مالکین اجازه ندارند معابر را به بهانه ساختمان سازی اشغال کنند.



وی در ادامه با عنوان اینکه، ساختمان ها تنها می توانند یک سوم پیاده رو ها را تا زدن سقف اول اشغال کنند، گفت: با توجه به نیاز شهروندان به معابر شهری، نظارت ها باید جدی تر صورت گیرد.



این مسئول گفت: متاسفانه شاهد هستیم زیرپای مردم جهت پیاده رو سازی و جدول گذاری خالی می شود و این درحالی است که اجرای پروژه های شهری نیز رها می شوند که بی شک این امر موجب می شود حلاوت و شیرینی خدمات به مردم از بین برود.



ترکاشوند با تاکید بر اینکه، باید از حقوق شهروندان صیانت کنیم، گفت: شهرداران مناطق به عنوان کلیدار شهر هستند و به واسطه این امر رسالت خطیری را عهده دارند.



وی تاکید کرد: نظارت ها باید در همه حوزه های شهری افزایش یابد و این امر به ویژه باید در حوزه خدمات شهری مورد توجه قرار گیرد.



ترکاشوند با عنوان این موضوع که، انتظار افزایش کیفیت خدمات در اولویت امور شهرداری این دوره قرار دارد، گفت: علاوه بر افزایش نظارت ها، اجرای پروژه های شهری با تکیه بر دو اصل سرعت و کیفیت به عنوان یک اولویت مهم در راس امور قرار دارد.