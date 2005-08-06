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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۱۳

علي كريمي پس ازانجام اولين ديدار رسمي دربوندس ليگا:

ماگات گفت مراقب اوضاع دفاعي باش/ بهتر ازگذشته كاركردم / هنوز خسته ام

ماگات گفت مراقب اوضاع دفاعي باش/ بهتر ازگذشته كاركردم / هنوز خسته ام

علي كريمي هافبك ملي پوش كشورمان شب گذشته در ديدار برابر مونشن گلادباخ اولين بازي رسمي خود را براي بايرن مونيخ در بوندس ليگا انجام داد.

به گزارش خبرنگار" مهر" ملي پوش ايراني بايرن مونيخ پس از انجام اين ديدار كه به پيروزي 3 برصفر بايرن انجاميد گفت : در اين بازي بهتر از بازي هاي قبلي كار كردم، اين بازي شرايط خاص خودش را داشت.
كريمي ادامه داد: ماگات به من گفت فقط حفظ توپ كن و بيشتر درحوالي خط دفاع مراقب اوضاع باش، درحقيقت من وظيفه داشتم وقتي توپ دراختيارما بود به سرعت به حمله كننده ها اضافه شوم و بلافاصله زماني كه توپ را از دست مي داديم عقب نشيني كنم و به خط دفاع كمك كنم.

بازيكن شماره 8 بايرني ها كه با سايت شخصي اش گفت و گو مي كرد اضافه كرد: هنوز خستگي و كوفتگي تمرينات سنگين بدن سازي ازتن ما بيرون نرفته، من حدود سي و پنج دقيقه قبل از ورود به زمين مشغول گرم كردن بودم، گرم كردني كه بيشتر از بازي در زمين انرژي مي گرفت و فشار مي آورد.

کد مطلب 215015

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