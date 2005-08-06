ماگات گفت مراقب اوضاع دفاعي باش/ بهتر ازگذشته كاركردم / هنوز خسته ام

به گزارش خبرنگار" مهر" ملي پوش ايراني بايرن مونيخ پس از انجام اين ديدار كه به پيروزي 3 برصفر بايرن انجاميد گفت : در اين بازي بهتر از بازي هاي قبلي كار كردم، اين بازي شرايط خاص خودش را داشت.

كريمي ادامه داد: ماگات به من گفت فقط حفظ توپ كن و بيشتر درحوالي خط دفاع مراقب اوضاع باش، درحقيقت من وظيفه داشتم وقتي توپ دراختيارما بود به سرعت به حمله كننده ها اضافه شوم و بلافاصله زماني كه توپ را از دست مي داديم عقب نشيني كنم و به خط دفاع كمك كنم.

بازيكن شماره 8 بايرني ها كه با سايت شخصي اش گفت و گو مي كرد اضافه كرد: هنوز خستگي و كوفتگي تمرينات سنگين بدن سازي ازتن ما بيرون نرفته، من حدود سي و پنج دقيقه قبل از ورود به زمين مشغول گرم كردن بودم، گرم كردني كه بيشتر از بازي در زمين انرژي مي گرفت و فشار مي آورد.