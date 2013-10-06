آموزش مهارتهای زندگی به زوج های جوان منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر ، سمیه کاشفی با اعلام این مطلب افزود: فاز دوم این طرح در پاییز امسال آغاز و تا اوایل زمستان به پایان می رسد و سر فصل های این طرح همانند فاز اول است.

وی با اشاره به اختتامیه مرحله اول طرح شکوفایی عشق و پیوند یاران خانواده در تاریخ 17 مهر ماه خاطرنشان کرد: در این طرح زوجهای جوان و خانواده های نوبنیاد که بین یک تا سه سال از تشکیل خانواده شان می گذرد در زمینه بهبود و کیفیت بخشی به زندگی با هدف جلوگیری از طلاق آموزشهای لازم را دیدند.

مسئول اداره امور بانوان منطقه 7 یادآور شد: اطلاع رسانی به زوج ها از طریق سراهای محلات، پیامک، بنرهای اطلاع رسانی در سطح منطقه و تماس تلفنی از طریق بانک اطلاعاتی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه زوجها به صورت داوطلبانه و با یکدیگر در این کارگاه ها شرکت کردند، تاکید کرد: این کارگاه ها دستاوردهای بسیار بالایی داشته به طوری که زوجین از دوره های بعدی این طرح استقبال کردند.

کاشفی با بیان اینکه منطقه 7 میزبان مناطق 6، 11و 12 در طرح پیوند یاران خانواده بوده است، تصریح کرد: در پیوند یاران خانواده 12 کارگاه دو ساعته به منظور آموزش میانجیگری برای حل اختلاف زوجین برگزار شد.

مسئول اداره امور بانوان منطقه 7 با اشاره به مراسم اختتامیه طرح شکوفایی عشق و پیوند یاران خانواده افزود: در طی این مراسم به زوج های جوان و مصلحین (پیوند یاران) هدایایی اهدا می شود.