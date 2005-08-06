"شهيد صارمي" حيات تازه اي بر عزت خبرنگاري بخشيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است: صارمي هدف تيرهاي سفاهت و سبعيت جماعتي گشت كه غشاء جهل و وابستگي، آنچنان بر مغزهاي متحجرشان سيطره يافته بود كه در مسير منافع استكبار دست به هر جنايتي زده و مبارزاتشان، جز براي زورمداران دريچه توفيق نگشود.

صارمي سند رسوايي حكومت دستاربندان پرادعا و مدعيان دروغين حقوق بشر و مبارزه با تروريسم است ؛ او از آن جهت در يادها ماندگار است كه با خون پاك خود، حيات تازه اي بر عزت خبرنگاري بخشيد، و در ايثار و مقاومت در عرصه اطلاع رساني خوش درخشيد.

در شرايطي كه استكبار جهاني و صهيونيسم، تمامي اهتمام و تلاش خود را با كليه ي ابزارهاي پيشرفته و روزآمد ارتباطي و اطلاع رساني به كار بسته اند تا واقعيت هاي انقلاب اسلامي را تحريف و مسلمانان در اقصي نقاط جهان را بدنام سازند ؛ صارمي كه با گلوله غاصبان وجاهت طالبان ظلمت در خون غلتيد، گواهي صادقي بر مظلوميت « مسلمانان » و « فريب افكار عمومي جهانيان» از حاميان مستكبر آنها مي باشد.

بديهي است دست اندركاران امور ارتباطات و اطلاع رساني در كشور وظيفه سنگين و خطيري بر عهده دارند و از رسانه ها انتظار مي رود در اطلاع رساني و انعكاس واقعيت ها و نيز خنثي سازي تبليغات و عمليات رواني دشمنان عليه اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي مجدانه بكوشند.

معاونت فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح، ضمن گرامي داشت ياد و خاطره شهيدان عرصه اطلاع رساني و خبرنگاري در دوران انقلاب و دفاع مقدس بويژه شهيد صارمي، فرا رسيدن روز خبرنگار را به جنابعالي و كليه همكاران گرامي تان صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نمايد و توفيقات روزافزونتان را در راه دفاع از حقيقت و عدالت و تحقق آرمان هاي ارزشمند انقلاب اسلامي با حضرت امام خميني (ره) ؛ مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي عزيز و شهيدان والامقام انقلاب و دفاع مقدس و سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از درگاه باري تعالي خواستار است.