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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۳

معاون استاندار خراسان جنوبي خبر داد:

طرح منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبي نهايي مي شود

معاون برنامه ريزي ،اداري و مالي استانداري خراسان جنوبي از ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در اين استان خبر داد و گفت: طرح نهايي اين منطقه در حال تدوين است .

به گزارش خر نگار مهر در مشهد ، سليماني كه  در دومين جلسه كار گروه توسعه صادرات سخن مي گفت، امكانات و مزيت هاي منطقه را ضعيف دانست و افزود :انتخاب بازارچه مرزي ميل 73به عنوان گذر مرزي بين المللي استان در حال پيگيري مي باشد . 

وي با اشاره به اختصاص اعتبار استاني به منظور احداث جاده ارتباطي ميل 75 افزود : از محل طرح توازن منطقه اي  نيز 5/1 تا 2 ميليارد تومان براي ايجاد زير ساخت هاي بازارچه هاي مرزي پيش بيني شده است .

  

وي گفت : ايجاد نمايشگاه بين المللي و پايانه حمل و نقل و ترانزيت شرق كشور به عنوان رويدادي مهم از 15 طرح استان به سازمان مديريت كشور اعلام مي شود .

 

وي خواستار حضور فعال تشكل ها از جمله خانه صنعت ومعدن ،نمايندگي اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن و اتاق تعاون در جهت تحقق هر چه سريع تراين طرح شد .

 

وي با اشاره به پايان دوره بازسازي افغانستان تا سال 85گفت :به منظور مشاركت اين استان در بازسازي افغانستان و دسترسي بهتر به استانهاي مرزي افغانستان با اعتباري بالغ بر11ميليارد تومان فاز اول جاده ارتباطي ميل 73 به انار دره در حال پيگيري است .

 

رئيس سازمان بازرگاني خراسان جنوبي در ادامه جلسه گفت :اين سازمان از ابتداي تاسيس در جهت اهداف برنامه چهارم توسعه و فراهم نمودن زير ساخت هاي توسعه گام برداشته است .

 

نادر چرشكار با اشاره به كمبود نيرو افزود : سازمان بازرگاني خراسان جنوبي با توجه به چارت سازماني بايد 72 نيرو داشته باشد كه در حال حاضر با 36 نيرو فعاليت مي كند .

 

وي بررسي مشكلات و ارائه آمار صادرات غير نفتي را از وظايف اصلي كار گروه توسعه صادرات دانست و در بخش ديگري از سخنانش گفت :بحث محل دايمي نمايشگاه بين المللي و ايجاد شركت نمايشگاه ها از موضوعات مهمي دانست كه بايد به آن توجه ويژه اي شود .

 

وي اظهار اميدواري كرد: با دريافت اعتبار لازم در اين زمينه مجموعه 25 هكتاري پيش بيني شده براي نمايشگاه بين المللي به بهره برداري برسد .

 

معاون توسعه و تجارت خارجي سازمان بازرگاني خراسان جنوبي نيز با اشاره  به اهميت تشكيل اتاق بازرگاني در استان گفت : تا كنون شركت هاي توليدي و بخش خصوصي براي تشكيل اتاق بازرگاني استقبال خوبي داشته اند .

 

مهدي ماه گلي افزود :در اين رابطه 40پرونده در استان تشكيل شده كه اميدواريم با رسيدن به حد نصاب 50پرونده مقدمات تشكيل شعبه اتاق بازرگاني در استان فراهم شود.

 

کد مطلب 215019

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