رونمایی از طرح جدید 8 میلیارد دلاری گاز ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش اتلاف گازهای همراه نفت در مشعل‌ها، وزارت نفت و مجلس درباره کلیات فروش مزایده‌ای گازهای همراه نفت بر مبنای قیمت پایه یک ‌سوم قیمت گاز تصفیه شده تحویلی به صنایع و خاموش شدن مشعل‌های گاز به توافق‌ رسیدند.



از این رو هم اکنون طرحی مراحل نهایی تدوین و بررسی خود را پشت سر می‌گذارد که در صورت تصویب آن مطابق با بند (15-3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، امکان فروش مزایده‌ای گازهای همراه نفت را فراهم می کند.



براساس قانون بودجه ١٣٩٢ کل کشور، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از تمامی میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، بر مبنای قیمت پایه یک ‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرح های حفاظت محیط‌ زیست وزارت ‌نفت و شرکت‌های تابعه کند.



عبدالرضا اسدي با اشاره به برنامه‌ريزي براي اجراي 40 طرح در راستاي جمع آوري گازهاي همراه از ميادين نفتي گفت: بيشتر اين طرح ها در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب اجرايي مي شود.



معاون مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت با اعلام اینکه براساس این برنامه، مقرر شده سوزاندن گازهاي همراه نفت تا پايان برنامه پنجم توسعه به حداقل برسد، اظهار داشت: در اين راستا براي اجراي 40 طرح برنامه‌ريزي شده كه 27 طرح به شركت مناطق نفتخيز جنوب، 8 طرح به شركت نفت فلات قاره، سه طرح به شركت نفت مناطق مركزي و 2 طرح نيز به شركت نفت و گاز اروندان تعلق دارد.



این مقام مسئول شيرين سازي و تحويل آن به شبكه انتقال گاز براي مصرف، توزيع، جمع آوري و تزريق به مخازن نفتي را از عمده ترين روش‌هاي استفاده از گازهاي همراه نفت خعنوان کرد و افزود: جمع آوري و توليد برق با كمك ژنراتورهاي كوچك ترش سوز، جمع آوري و تبديل به گاز مايع و حمل به نقاط مصرف و توليد برق از گاز، از ديگر مصارف گازهاي همراه نفت است.



اسدي رويكرد كلي شركت ملي نفت در اين زمينه را تهيه چارچوب براي برگزاري مزايده فروش گازهاي توليد اعلام کرد و یادآور شد: جلوگيري از سوزانده شدن گازهاي همراه در ميادين نفتي به حدود هشت ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد.



به گزارش مهر، هفته گذشته نشست بررسي وضعيت فروش گازهاي همراه نفت در ميادين شركت ملي نفت ايران با حضور مسئولاني از مديريت برنامه‌ريزي تلفيقي شركت نفت و نمايندگاني از بخش خصوصي برگزار شد.