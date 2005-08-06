نخست وزير استراليا : جهان اسلام ارتباطي با تروريسم ندارد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، جان هاوارد در ديدار شب گذشته اظهار داشت كه استراليا هرگز نمي پذيرد كه شبكه هاي تروريستي به نام دنياي اسلام وارد عمل شده اند.

در پيامي از سوي هاوارد كه براي 200 نفر از جامعه اسلامي استراليا كه در محفل مبارزه با تروريسم در شهر بنكستاون جمع شده بودند قرائت شد وي اقدامات دارالفتواي شوراي عالي اسلامي استراليا را براي برگزار كردن چنين محافلي تحسين كرد و مسلمانان را از مبارزان تروريسم به شمار آورد .

"آلن كادمن"، نماينده پارلمان كه به نمايندگي از نخست وزير استراليا در اين ديدار حاضر شده بود اظهار داشت ، هاوارد نسبت به نتيجه اين مبارزات خوش بين است.

نخست وزير در پيام خود گفته بود : حمايت از خشونت و جهاد در استراليا هيچ جايي ندارد، خشونت و جهاد به معناي عدم تساهل، منفي بودن و تيرگي است كه ما خواهان آن در اين كشورنيستيم.

به گزارش "مهر" ، زماني كه سياستمداران و رسانه هاي غربي خود دچار سوءتفاهم در زمينه مفاهيم اسلامي به ويژه جهاد و بنيادگرايي شده اند نمي توان انتظار داشت اقليت مسلمان در اروپا، آمريكا و استراليا درمعرض عكلس العملهاي شديد پس از اقدامات تروريستي قرار نگيرند.

پيش از اين رهبران مسلمان استراليا اظهارت نخست وزير اين كشور را مبني برمكفي نبودن محكوميت اقدامات خشونت آميز مورد انتقاد قرار گرفت، چرا كه آنها تا كنون تمام تلاش خود را براي كمك به دولتهاي غربي در راستاي از بين بردن تروريسم انجام داده اند. از اين روي « فدراسيون شوراهاي اسلامي استراليا» در اقدامي بي سابقه اين نامه را به رهبران مسلمان و واعظان، مبني بر ارائه موعظاتي عليه تروريسم و در راستاي ترويج صلح ارسال كرده است.

سازمانهاي اسلامي استراليا تعداد مسلمانان اين كشور را 350 هزار نفر تخمين زده اند.