بهترین راه ایجاد امنیت استفاده از توان مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر یکشنبه در نشست با معتمدین محلی استان لرستان با بیان اینکه امروز بزرگترین نعمت برای پلیس خدمت به مردم است اظهار داشت: خدمت کردن به مردم یکی از بزرگترین عبادات است که پلیس استان با تمام وجود در این مسیر تلاش می کند.

وی بیان داشت: افتخار می کنیم که امروز پلیس ما در دنیا با رویکرد جامعه محوری از جمله پلیسهایی است که با برقرار کردن تعامل دوطرفه با مردم تولید امنیت را در دستور کار دارد.

فرمانده انتظامی استان لرستان به نقش کلیدی مردم در ایجاد امنیت اشاره کرد و گفت: بهترین راه در ایجاد امنیت استفاده از توان مردمی است چرا که همه شهروندان می توانند پلیس جامعه خود باشند.

قنبری با بیان اینکه امروز شاخصهای امنیت نسبت به سالهای گذشته در استان قابل مقایسه نیست و بهتر از گذشته شده است بیان داشت: این امر نشان دهنده تلاش و زحمت کارکنان نیروی انتظامی استان و وجود اتحاد و همدلی بین مسئولان این استان است.

وی به نقش معتمدین محلی در اجرای هر چه بهتر طرحهای پلیس اشاره کرد و بیان داشت: معتمدین هم می توانند بسیاری از اختلافاتی که منجر به پرونده سازی می شوند را کاهش و هم همکاری مردم را در اجرای طرحهای پلیس جلب کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه معتمدین محلی یک سرمایه اجتماعی عظیم هستند افزود: پلیس با حمایت و پشتیبانی معتمدین می توانند بسترهای تامین نظم و امنیت را در راستای رشد و شکوفایی کشور فراهم سازد.

