برگزاری جلسه هیأت امنا برای تغییر ریاست جهاد دانشگاهی/ اسامی گزینه های پیشنهادی

محمد حسین یادگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرش در جهاد دانشگاهی، اظهار داشت: حکم رئیس جهاد دانشگاهی سه ساله است و من از شهریور 89 تا شهریور 92 این سمت را بر عهده داشتم.

وی ادامه داد: هم اکنون باید رئیس جدید با پیشنهاد اعضای هیأت امنا منصوب شود.

رئیس جهاد دانشگاهی، خاطرنشان کرد: در میان افراد انتخاب شده برای ریاست جهاد دانشگاهی، من هم بار دیگر برنامه های خود را ارائه می دهم.

به گفته یادگاری جلسه هیأت امنای جهاد دانشگاهی برای انتخاب رئیس جدید چهارشنبه هفته جاری تشکیل می شود.

به گزارش مهر، افرادی از جمله محمد حسین یادگاری، حمید رضا طیبی، محمد حسین ایمانی خوشخو، علی منتظری و علی اکبر شمسیان به عنوان گزینه های ریاست جهاد دانشگاهی مطرح شده اند.