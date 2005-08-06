فرماندار جديد ساوجبلاغ معرفي شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، در اين مراسم استاندار تهران گفت : دولت خاتمي با ارائه خدمات ارزنده به جامعه باعث ارتقاء جايگاه ايران در جامعه بين المللي شد.



علي اكبر رحماني افزود : فعاليتهاي دولت اصلاحات ايران را به رده هشتم اقتصادي آسيا رساند و احتمال بالا رفتن اين رتبه در سال جاري بسيار زياد است .

وي با اشاره به افتتاح پروژه هاي مهم ملي در دولت خاتمي خاطرنشان كرد : مجتمع عظيم عسلويه و سد كارون سه بدون كمك كارشناسان خارجي براي اولين بار در كشور راه اندازي شد .

استاندار تهران تصريح كرد : دولت جديد با پشتوانه قوي و حداقل تنش سياسي كار خود را آغاز مي كند و پنج هزار ميليارد ريال ذخيره ارزي و 18 ميليارد دلار ذخيره ارزي پشتيبان اين دولت است اما دولت خاتمي كارش را با ميليونها دلار بدهي و خزانه خالي شروع كرد .

وي با برشمردن مشكلات خاتمي در شروع كار يادآور شد : دولت خاتمي مشكلات بسياري را پشت سر گذاشت و انتقادات بسياري را تحمل كرد و چالش هاي بين المللي فراواني را با موفقيت گذراند و حتي منتقدان خاتمي به اين نكات اذعان دارند .

استاندار تهران خدمات فرهنگي دولت خاتمي را قابل تحسين دانست و گفت : بيشترين آشنايي جامعه بين الملل با فرهنگ و تمدن ايراني در دوران رياست جمهوري خاتمي رخ داد .

وي اظهار اميدواري كرد دولت جديد با بهره گيري از خدمات دولتهاي گذشته بتواند بيشترين خدمات را به ايران اسلامي ارائه دهد .