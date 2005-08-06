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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۳۹

در مراسمي با حضور استاندار تهران؛

فرماندار جديد ساوجبلاغ معرفي شد

صبح امروز در مراسمي با حضور استاندار تهران "هاشم ولي پور" به عنوان فرماندار جديد ساوجبلاغ معرفي شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج، در اين مراسم استاندار تهران گفت : دولت خاتمي با ارائه خدمات ارزنده به جامعه باعث ارتقاء جايگاه ايران در جامعه بين المللي شد.

علي اكبر رحماني افزود : فعاليتهاي دولت اصلاحات ايران را به رده هشتم اقتصادي آسيا رساند و احتمال بالا رفتن اين رتبه در سال جاري بسيار زياد است .

وي با اشاره به افتتاح پروژه هاي مهم ملي در دولت خاتمي خاطرنشان كرد : مجتمع عظيم عسلويه و سد كارون سه بدون كمك كارشناسان خارجي براي اولين بار در كشور راه اندازي شد .

استاندار تهران تصريح كرد : دولت جديد با پشتوانه قوي و حداقل تنش سياسي كار خود را آغاز مي كند و پنج هزار ميليارد ريال ذخيره ارزي و 18 ميليارد دلار ذخيره ارزي پشتيبان اين دولت است اما دولت خاتمي كارش را با ميليونها دلار بدهي و خزانه خالي شروع كرد .

وي با برشمردن مشكلات خاتمي در شروع كار يادآور شد : دولت خاتمي مشكلات بسياري را پشت سر گذاشت و انتقادات بسياري را تحمل كرد و چالش هاي بين المللي فراواني را با موفقيت گذراند و حتي منتقدان خاتمي به اين نكات اذعان دارند .

استاندار تهران خدمات فرهنگي دولت خاتمي را قابل تحسين دانست و گفت : بيشترين آشنايي جامعه بين الملل با فرهنگ و تمدن ايراني در دوران رياست جمهوري خاتمي رخ داد .

وي اظهار اميدواري كرد دولت جديد با بهره گيري از خدمات دولتهاي گذشته بتواند بيشترين خدمات را به ايران اسلامي ارائه دهد .

در اين مراسم از خدمات "سيد بيوك موسوي" فرماندار قبلي ساوجبلاغ قدرداني شد.

کد مطلب 215026

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