دستور العمل فعاليت مراكز آموزش از راه دور در خارج از كشور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي موسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ، دستورالعمل مذكور با هدف توسعه و تعميم آموزشهاي رسمي به شيوه الكترونيكي به دانش آموزان ايراني مقيم خارج از كشور و با عنايت به اساسنامه موسسه و مصوبه شوراي موسسه آموزش از راه دور و توافق فيمابين موسسه و دفتر مدارس خارج از كشور وزارت متبوع تهيه گرديده و نحوه ثبت نام دانش آموز ايراني واجد شرايط مقيم خارج از كشور به همراه هزينه هاي مربوط ، شيوه آموزش ، نحوه آزمون هاي دوره اي و امتحانات نهايي در پايه هاي مختلف تحصيلي راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي را تعيين كرده است.

بر اساس توافق فيمابين موسسه آموزش از راه دور و دفتر مدارس خارج از كشور وزارت متبوع 8 مركز آموزش از راه دور به شيوه الكترونيكي پس از صدور مجوز راه اندازي، آموزش هاي از راه دور را از مهرماه 84 به دانش آموزان ايراني مقيم خارج از كشور ارائه خواهند كرد.

طبق برنامه پيش بيني شده موسسه براي سال تحصيلي 85 - 84 ، 123000 هزار نفر دانش آموزان بازمانده از تحصيل واجب التعليم و بزرگسال جذب مراكز آموزش از راه دور خواهند شد كه از اين تعداد سه هزار نفر دانش آموز ايراني واجد شرايط در خارج از كشور مي باشند.

بر اساس همين گزارش، علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند به پايگاه اينترنتي موسسه به نشاني : www.dei.ir مراجعه نموده و يا پس از شروع فعاليت مراكز آموزش از راه دور الكترونيكي در سال 85 - 84 اطلاعات مربوط را از طريق مراكز مجري دريافت نمايند.