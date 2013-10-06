سرما اردبیل را فرا گرفت/ کاهش 27 درجه ای دما؛ بارش برف از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، استان اردبیل به دلیل برخورداری از هوای سرد که غالبا شش ماه از سال را شامل می شود، به عنوان یکی از استان های سردسیر کشور شناخته می شود، این استان بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی دارای آب و هوای سرد و خشک است.

زمستان طولانی همراه با بارش برف، برودت هوا و یخبندان از جمله شرایط جوی شناخته شده استان اردبیل بوده و معمولا فصل سرما و بارش های باران در مناطق گرمسیر استان و برف در مناطق کوهستانی و سردسیر از اواسط پاییز آغاز می شود.

اما امسال شهروندان اردبیل بنا به دلیل ورود سامانه سرد بارشی از سمت اروپا سرمای هوای را زودتر از سال های قبل تجربه می کنند، چنانچه با افت یک روزه دمای هوا به میزان 15 درجه سرمای هوا بیشتر احساس می شود.

این سامانه بارشی که از دیشب وارد مناطق شمالی و مرکزی استان اردبیل شده باعث گردیده که هم اکنون بارش ها را در شمال استان بویژه شهرهای پارس آباد و بیله سوار و نیز کاهش دمای هوا در اردبیل، مشگین سرعین و شهر سایر شهرهای واقع در مناطق مرکزی شاهد باشیم.

بطوریکه طی امروز در شهرستان مشگین شهر به دلیل نزدیکی به کوه 4811 متری سبلان و واقع شدن در منطقه کوهستانی دمای هوا تا چهار درجه بالای صفر افت کرد که پیش بینی می شود این شرایط طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه به حدود صفر درجه برسد.

دمای هوای اردبیل به دو درجه می رسد

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت شدید دمای هوا در اکثر نقاط استان گفت: اردبیل امروز در گرم ترین ساعات به 14 درجه رسید که نسبت به هفته گذشته 15 درجه کاهش نشان می دهد.

وی با بیان اینکه کاهش دمای هوا در مناطق مختلف استان اردبیل همچنان ادامه خواهد داشت، یادآور شد: شهروندان اردبیل طی روزهای منتهی به آخر هفته با سردتر شدن هوا مواجه خواهند شد.

رسول همتی تصریح کرد: براین اساس پیش بینی می شود دمای هوای مرکز استان طی روزهای اواسط هفته با کاهش 27 درجه ای نسبت به هفته گذشته در سردترین ساعات به دو درجه سانتی گراد برسد.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه دماي هوا تا پنج درجه سلسیوس دیگر كاهش يافته و در مناطق مرکزی استان بویژه در برخی نقاط شهرستان­های مشگین شهر، سرعین و نیــر دمای هوا به صفر درجه خواهد رسید.

بارش ها تشدید می شود

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان با بیان اینکه این دما چهره اردبیل را زمستانی خواهد کرد، متذکر شد: علاوه بر افت دما پیش بینی می شود بارش ها در اکثر مناطق استان صورت گیرد.

وی یادآور شد: طی دیروز و امروز نیز با ورود سامانه بارشی به کشور و این استان بارش ها در مناطق شمالی و شهرهای پارس آباد و بیله سوار و گرمی متمرکز شده و این روند طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته همتی به سبب بارش شدید در برخی نقاط استان بویژه در نواحی منتهی به استان گیلان، شهرستان­های واقع در دامنه کوه سبلان و مناطق شمالی استان آب گرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نخواهد بود.

تفاوت 27 درجه ای دمای هوا در دو شهر استان اردبیل

وی با بیان اینکه بارش در ارتفاعات استان بصورت برف پیش­بینی می­شود، از شهروندان، گردشگران، کشاورزان، باغداران و... خواست نکات ایمنی را اعمال و به توصیه های هواشناسی و مدیریت بحران استان اردبیل توجه کنند.

همتی همچنین در این گفتگو سردترین و گرمترین شهرهای استان طی دو روز گذشته را مشگین شهر و کوثر عنوان کرد و متذکر شد: استان اردبیل طی دیروز و امروز تفاوت 27 درجه ای دمای هوا را تجربه کرده، چنانچه شهرستان مشگین شهر با چهار درجه سردترین شهر استان و کوثر دیروز با 31 درجه گرمترین شهرستان بوده است.

وی تاکید کرد که البته تا امروز در شهرستان کوثر تاثیر نگذاشته بود، اما طی روزهای آینده این شهرستان نیز با کاهش دمای هوا مواجه خواهد شد.

بارش برف طی روزهای آینده کوچ جمعیت استان اردبیل را که پنجم مهرماه جاری از ییلاقات در دامنه های کوه سبلان آ؛از شده با مشکل مواجه خواهد کرد، در این راستا ضروری است که دستگاه های مرتبط قبل از بروز سرمای شدید و بارش برف اقدامات لازم را انجام دهند.