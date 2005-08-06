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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

جمعيت مسيحيان در چين رو به افزايش است

گزارش‌هاي منتشر شده حاكي از آن است كه جمعيت مسيحيان چين در حال حاضر از جمعيت حزب كمونيست اين كشور بيشتر شده است.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"،  در حالي كه شمار پيروان كليساي دولتي چين 35 ميليون نفر اعلام شده است گفته مي‌شود كليساهاي مخفيانه اين كشور كه به صورت غيرقانوني در اختفا فعاليت مي‌كنند، داراي 100 ميليون پيرو هستند.

اسلام، تائويسم، بوديسم، پروتستانيسم و كاتوليسم از مذاهب مورد تاييد دولت چين است كه بوديسم و تائويسم بيشترين پيروان را به خود اختصاص داده‌اند.

چين به مسيحيان اين كشور اجازه مي‌دهد تنها در كليساهاي تحت كنترل دولت اين كشور، از جمله اتحاديه وطن پرستي كاتوليك چين كه از داشتن هر گونه ارتباط با واتيكان و پاپ خودداري مي‌كند، به نيايش بپردازند.

بنا بر گزارش موسسه گفتگوي اديان ، بسياري از مردم چين پس از آن كه يكي از وابستگان و يا دوستان آنها در نتيجه دعا از بيماري كه رنج مي‌برده شفا يافته است، به مسيحيت گرويده‌اند.
 

کد مطلب 215031

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