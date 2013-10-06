438 میلیون تومان در جشن عاطفه های خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد رضوی، با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار و دانش آموزان استان در کمک به همنوعان خود، اظهارداشت: مردم سخاوتمند خراسان جنوبی تاکنون بالغ بر77 میلیون تومان به صورت نقدی به جشن عاطفه ها کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 172درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به تعهد 41 میلیون تومانی خیرین و مسئولان اشاره کرد و گفت: در این مدت نیز 320 میلیون تومان کمک غیرنقدی شامل البسه، کیف، کفش، لوازم التحریر و... به دانش آموزان نیازمند وبی بضاعت جمع آوری که نسبت به سال قبل 25درصد رشد افزایش نشان می دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی افزود: نوزدهمین سال برگزاری جشن ملی عاطفه ها با یکهزار و 529 پایگاه ثابت و سیار مدارس، کمیته امداد، بسیج و مدارس از 10 الی12مهرماه در سطح استان با حضور1751 نفر نیرو برگزار شد.

رضوی درخصوص توزیع هدایای جمع آوری شده گفت: 100 درصد درآمد پایگاههای مدارس وآموزش وپرورش پس از ثبت و ضبط در امداد به آموزشگاه مربوطه تعلق و کمکهای سایر پایگاهها با اولویت مناطق محروم به تشخیص امداد توزیع شده است.

وی شعار امسال را جشن عاطفه ها درانتظار مهر حماسی عنوان کرد وافزود: جشن عاطفه ها با همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش، بسیج مستضعفین و سازمان دانش آموزی جهت کمک به دانش آموزان نیازمند برگزار شد.