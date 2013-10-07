قرار بود هریک از مناطق تهران دارای فرمانداری شود

صفرعلی براتلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت تأخیر در ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین اظهار داشت: در دولت گذشته و در زمان تصدی مرتضی تمدن پیگیری بسیاری برای ابلاغ فرمانداری ویژه ورامین انجام شد.



این مسئول افزود: حتی در این زمینه با دبیر هیئت دولت صحبت کردم و واقعا نمی دانم این مسئله با چه مانعی برخورد کرده که ابلاغ آن به تأخیر افتاده است.



وی ادامه داد: در وزارت کشور مصوب شد که ورامین و شهریار به فرمانداری ویژه ارتقا یابد و حتی شنیدیم که در هیئت دولت نیز این موضوع مورد تصویب قرار گرفته اما این امر در دولت دهم ابلاغ نشد که امید می رود در این دولت پیگیری های لازم صورت می گیرد.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران اظهار داشت: استانداری هر تقسیماتی را که انجام داد، متضرر نشد مثلا استانداری بحث ارتقای کرج را پیگیری کرد و استان البرز شکل گرفت و اثرات و خیرات و برکات آن را امروز مشاهده می کنیم.



این مسئول عنوان کرد: استانداری دولت دهم در نظر داشت که در هر منطقه تهران یک فرمانداری تشکیل دهد زیرا برخی مناطق تهران از برخی استانهای کشور جمعیت بیشتری دارند و این امر از لحاظ جمعیتی و سایر ملاک ها امکان پذیر بود.



وی گفت: شهرستان ورامین از استعدادهای بالقوه فراوانی برخوردار است و حتما باید فرمانداری ویژه این شهرستان ابلاغ شود و این مسئله باید در دولت مطرح شده و تصمیم لازم اتخاذ شود.