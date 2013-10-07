31 مهرماه آخرین مهلت ثبت نام دوره های فیلمسازی در انجمن سینمای جوانان کرج

مجید خادمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ثبت نام دوره های آموزش فیلمسازی آغاز شده است و تا 31 مهرماه نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر کلاس های آموزش فیلمسازی ترم دوم در ورودی اسفند91 و ترم سوم مربوط به پاییز 91 در حال برگزاری است.

خادمی زاده یادآور شد: هنرجویان در دوره های یک ساله آموزش فیلمسازی با در کارگاه های عملی و کلاس های تئوری تولید و ساخت فیلم را فرا می گیرند.

سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان ایران (دفتر کرج ) ادامه داد: کلاس های آموزش فیلم سازی به صورت ترمیک با حضور اساتید مجرب و نام آشنا برای افزایش نیروی متخصص برگزار می شود.

وی افزود: دوره های انجمن در رشته های کارگردانی، فیلم نامه نویسی، تصویر برداری، تدوین و... است و عناوین درسی را شامل کارگردانی، تصویربرداری، تدوین،عکاسی، فیلمنامه نویسی، صدا در سینما، تحلیل فیلم، سواد بصری، گزارش نویسی، تاریخ سینما، مدیریت تولید، مبانی فرهنگ وهنر اسلامی آموزش در مدت زمان یکسال در بر دارد.

خادمی زاده بیان کرد: فیلمسازان این انجمن بعد از گذراندن دوره ها با استفاده از تجهیزات فیلمسازی که دفتر انجمن در اختیار آنها قرار می دهد به صورت حرفه ای ساخت فیلم را تجربه خواهند کرد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 32707746 تماس بگیرند.