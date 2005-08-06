چاوز اتهامات آمريكا را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ونزوئلا از آمريكا خواست اتهامات اخير خود بر ضد هوگوچاوز رئيس جمهور ونزوئلامبني برسوء استفاده ازثروت نفتي كشورش براي حمايت از گروههاي مخالف دمكراسي براي برهم زدن ثبات كشورهاي همسايه اش در آمريكاي جنوبي اثبات كند.



اين واكنش كاراكاس در پاسخ به اظهارات يك مسئول بلندپايه آمريكايي كه گفته بود واشنگتن مدارك و اسناد فراواني مبني بر دست داشتن ونزوئلا در حمايت مالي از گروه هايي در بوليوي ، اكوادور و ديگر كشورهاي منطقه آمريكا لاتين در اختيار دارد، بوده است.



دولت ونزوئلا در واكنش به اين اظهارات در بيانيه اي اعلام كرد: از دولت آمريكا مي خواهيم اسناد و مداركي را كه مائو يونولدز معاون وزير امور خارجه آمريكا گفته است درخصوص استفاده ونزوئلا از ثروت نفتي خود براي برهم زدن ثبات همسايگان دمكراتيكش در اختيار دارد، ارائه كند.



اين جديدترين اختلاف است كه روابط ميان ونزوئلا به عنوان پنجمين كشور صادركننده نفت در جهان و آمريكا را كه 15 درصد نفت خود را از اين كشورتامين مي كند، به تيرگي مي كشاند.



كاندوليزا رايس وزيرامور خارجه آمريكا نيز هوگو چاوز را يك قدرت منفي در منطقه آمريكاي جنوبي توصيف كرد.



چاوز بارها با رد ادعاهاي آمريكا اين كشور را به تلاش براي سرنگوني دولت قانوني اش متهم كرده است.



وي كه از هم پيمانان نزديك فيدل كاسترو رهبر كوبا است، گفته است كه سوسياليست جديد جايگزين سياست هاي خارجي و تجاري شكست خورده آمريكا است.



چاوز كه سال 1998 به اين مقام انتخاب شد، تعهد داده است درآمدهاي نفتي را براي مبارزه با فقر بكار گيرد وي تلاش مي كند ائتلاف با كشورهاي آمريكاي جنوبي و چين و هند وايران در زمينه سياست و اقتصاد را براي پايان دادن به اتكاي سنتي سياسي و اقتصادي به آمريكا تحكيم و تقويت كند.