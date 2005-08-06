هيچ مذاكره اي با صباباتري نداشته ام / ابومسلم خانه من است

حسين بادامكي درگفت و گو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: پس از پايان رقابتهاي جام حذفي چند روزي را به استراحت پرداختم تا تا با تمركز بيشتري براي فصل آينده تصميم گيري كنم.

بادامكي ادامه داد: من يكسال ديگربا ابومسلم قرارداد دارم و اينكه عنوان شده با مسئولان صباباتري وارد مذاكره شده ام به هيچ وجه صحت ندارد. من ابومسلم را خانه خودم مي دانم و تا زماني كه با اين تيم قرارداد داشته باشم در خدمت ابومسلم خواهم بود و پس ازپايان قراردادم هم تصميم گيري در مورد آينده را با مشورت باشگاه انجام خواهم داد.

حسين بادامكي درپايان ابرازاميدواري كرد ابومسلم بتواند در رقابتهاي پنجمين دوره ليگ برتر با ارائه فوتبالي قابل قبول جزء مدعيان قهرماني دراين دوره از مسابقات باشد.