برداشت آب از 253 دشت ممنوع شد/ 84درصد ایران خشک است

به گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی گفت: در حال حاضر 609 دشت در كشور وجود دارد كه 253 دشت ممنوعه است و با كسري حدود 9 ميليارد مترمكعبي مخزن مواجه هستيم. قائم مقام وزير نيرو با ارائه گزارشي از وضعيت منابع آب در ايران، 84 درصد از كشور را شامل مناطق خشک، نيمه خشک و فراخشک و 16 درصد از كشور را شامل منطقه مديترانه اي، مرطوب و نيمه مرطوب اعلام كرد.

محمودی افزود: همچنین از 130 ميليارد مترمكعب منابع تجديد شونده آبی كشور، 92 ميليارد مترمكعب متعلق به جريان هاي سطحي و 38 ميليارد مترمكعب متعلق به تغذيه طبيعي است. وی با بيان اينكه در سال آبي 92 -91، 237 ميليمتر بارش در كشور رخ داده است گفت: بارش متوسط درازمدت، 240 ميليمتر را نشان مي دهد كه اين امر نشان از كاهش دو درصدي حجم بارش ها در سال آبي گذشته مي دهد.

وي ادامه داد: نمودار جمعيت و منابع تجديد شونده از روند افزايش جمعيت و كاهش سرانه آب تجديد پذير كشور در 80 سال گذشته خبر مي دهد. قائم مقام وزير نيرو تصريح كرد: توسعه منابع آب در محيط زيست، توليد برق، گردشگري، ايجاد اشتغال، ارتقا رفاه و بهداشت، تامين آب شرب، توسعه صنايع، توسعه كشاورزي و دامپروري و افزايش توليد ناخالص ملي موثر است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با تشريح اثرات گردشگري آبي گفت: ارتقاء فرهنگ حفاظت منابع آب، جلب مشاركت و تشويق افراد محلي، افزايش دانش و رغبت گردشگري، حفظ ميراث فرهنگي، رفاه و رونق اقتصاد محلي و شكلي از استفاده مجاز از طبيعت؛ از اثرات گردشگري آبي است.

محمودی ذخاير غارها، شادي هاي طبيعت، ورزش، تفريحات، مناظر ساحلي، هنر و سازه هاي تاريخي و ابتكارات را جهات گوناگون گردشگري آبي دانست و افزود: تنوع عرصه هاي گردشگري در درياچه ها، چشمه ها، دريا، جزاير، سازه هاي قديمي، رودخانه ها، مناظر بكر، چشمه هاي آب گرم، آبشارها، يخچال ها، سدها و مخازن آنها و تالاب ها است.

قائم مقام وزارت نیرو تالاب ها را داراي نقش مهم در چرخه زيستي و غيرزيستي و محل اجتماع انبوه گونه هاي پرندگان، پستانداران، خزندگان و دوزيستان اعلام كرد و ادامه داد: در ايران بيش از 84 تالاب با اهميت بين المللي شناسايي شده كه از بين آنها تاكنون 33 تالاب در قالب 22 عنوان، با مساحت كل 1481147 هكتار به كنوانسيون رامسر معرفي شده است.

وی طراحي و حفر قنات، طراحي و ساخت آكدوک ها، ساعت آبي و آبياري كوزه اي، طراحي و احداث يخدان ها، طراحي و ساخت سدها (كريت، طرق، شوشتر و ..)، فرهنگ مشاركت در ساخت و بهره برداري سازه ها توسط مردم و ادبيات، اشعار و موسيقي آب را از نمونه هاي فرهنگ و سازه هاي آبي عنوان كرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ايجاد دهكده هاي سلامت در جوار سدها، اجراي شيوه نامه فعاليت هاي گردشگري و تفريحي پيرامون منابع و تاسيسات آب، استفاده از ظرفيت مركز بين المللي آموزش قنات و استفاده از ظرفيت گنجينه ملي آب ايران را زمينه ها و قابليت هاي توسعه گردشگري آبي در كشور مطرح كرد.