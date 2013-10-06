كانكس دندانپزشكي براي كودكان استان يزد راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آقايي ميبدي، ظهر يكشنبه در جلسه برنامه ريزي نمايندگان تشكل ها و ادارات مرتبط با حوزه كودك با حضور خبرنگاران اظهار داشت: يكي از برنامه هاي مركز بهداشت استان يزد، استقرار كانكس دندانپزشكي در محل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان يزد است.

وي با اشاره به ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان كرد: از امروز بايد به فکر كودكان خود باشيم ضمن اينكه امروز آنها را فداي آينده نكنيم و براي حال حاضر آنها نيز برنامه ريزي داشته باشيم.

وي تاكيد كرد: اگر براي امروز فرزندان خود برنامه ريزي داشته باشيم، از بسياري از مشكلاتي كه در آينده ممكن است پيش بيايد، جلوگيري مي شود.

آقایی میبدی افزود: وضعیت سلامت کودکان به سمت پیشرفت است و مرگ و میر کودکان کاهش یافته ولی مشکلات دیگری کودکان ما را تهدید می کند.

وی ادامه داد: ما كمتر تلاش كرده ايم کودکانمان را در برابر ناملایمات روحی و روانی موجود در جامعه و خانواده واکسینه کنیم تا از این ناملایمات در امان باشند.

برگزاري همايش "زنده باد كودكي، زنده باد زندگي" در يزد

دبیر اجرایی هفته ملی کودک در یزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: امسال مسئولیت برگزاری برنامه های هفته کودک در استان به کانون پرورش فکری کودکان سپرده شده است.

فرزانه فرازمند با اشاره به اینکه برنامه های هفته کودک از 15 تا 21 مهرماه برگزار می شود، افزود: برگزاری همایش همیاران پلیس در 15 مهرماه، همایش زنده باد کودکی زنده باد زندگی که ویژه برنامه روز جهانی کودک است و جشنواره بادبادک ها و بازی های محلی برخی از برنامه های این هفته است.

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این نشست گفت: تمام زحمات و فعالیت های پدران و مادران در تربیت فرزندان خلاصه می شود.

جشن قرآن براي كودكان يزدي برگزار مي شود

شایسته ناطقی با اشاره به برنامه های آموزش و پرورش در هفته کودک افزود: روز 21 مهرماه نشست تخصصی رشد و تکامل کودکی با خادمین کودک در سالن برازنده مقدم برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری جشن قرآن ویژه دانش آموزان پایه اول، کودک و بازی در محل پارک کوهستان و ... از دیگر برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان در این هفته است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد نیز در این نشست گفت: 55 مهد کودک به صورت مستقیم زیر نظر جمعیت هلال احمر استان مشغول فعالیت هستند.

حامد صدیقی افزود: توزیع لوح فشرده ویژه کودکان، برگزاری مسابقه نقاشی، تهیه پکیج آموزشی کمک های اولیه ویژه کودکان، اجرای مانور زلزله در مهدهای کودک، تهیه لوح فشرده موزیکال از برنامه های این جمعیت در هفته کودک است.

فعاليت 300 مهدكودك در يزد زيرنظر بهزيستي

مسئول روابط عمومی بهزیستی استان یزد نیز در این مراسم گفت: 300 مهدکودک در 10 شهرستان از بهزیستی مجوز گرفته و مشغول فعالیت هستند.

داوود پاک طینت با اشاره به برنامه های هفته کودک اظهار داشت: بازدید کودکان مهد کودک از مراکز نگهداری سالمندان، مشارکت در جشنواره بادبادک ها، برگزاری جشنواره سفال و ... از برنامه های پیش بینی شده بهزیستی در این هفته است.

برای این نشست از 13 ارگان دعوت شده بود که فقط نماینده پنج اداره کانون پرورش فکری کودکان، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و بهزیستی حضور داشتند و نماینده ارگانهای استانداری، صدا و سیما، فدراسیون ورزش های همگانی، ارشاد اسلامی، شهرداری، میراث فرهنگی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، پلیس راهور ناجا حضور نیافته و غایب بودند.

عكس: مسعود ميرجليلي