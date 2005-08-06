تئاتر شهر در هفته اي كه گذشت

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، نمايش " فنز " محمد رحمانيان كه در تالار 120 نفره چهار سو اجرا مي شود، با سوژه جذاب فوتبال و بازي پرويز پرستويي، ترانه عليدوستي ، حبيب رضايي ، مهتاب نصير پور و احمد مهرانفر توانسته است بازار گرمي را براي گيشه هاي اين مجموعه فراهم كند. اين نمايش 4 هزار توماني تاكنون در 23 اجرا مورد تماشاي 3 هزار و 891 نفر تماشاگر قرار گرفته است.

"دفتر چه ياداداشت" به كارگرداني كتايون فيض مرندي نيز در 8اجرايي كه تاكنون در تالار 100 نفره سايه داشته است مورد تماشاي 266 نفر تماشاگر ميهمان و غير ميهمان قرار گرفته است.

"روزي روزگاري آبادان" به كارگرداني حميدرضا آذرنگ نيز نمايش تالار قشقايي طي هفته گذشته است كه در 8 اجرا مورد تماشاي 418 تماشاگر در تالار 150 نفره قشقايي قرار گرفته است.

شكر خدا گودرزي نيز كه با اجراي نمايش " استخوان هاي طلايي ميزبان تالار كوچك تئاتر شهر است، در 15 اجراي خود در اين تالار 80 نفره مورد تماشاي 573 نفر تماشاگر قرار گرفته است . همچنين ديگر نمايش اين تالار " بهترين مامان اين حوالي به كارگرداني محمدر ضا كوهستاني نيز در 6 اجرا 182 نفر تماشاگر را به اين تالار كشاند.



"من بايد بروم خيلي ديرم شده است" عنوان نمايش جديد محمد عاقبتي است كه در 4 اجراي خود در كارگاه نمايش 50 نفره 134 تماشاگر را به خود جذب كرد.

گفتني است، محمد عاقبتي براي كارگرداني نمايش " مي بوسمت و اشك" در بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر جايزه كارگرداني اول را نصيب خود كرد، اما اين نمايش هيچ گاه امكان اجراي عمومي را پيدا نكرد.

دو نمايش عروسكي "هديه جشن سالگرد" به كارگرداني روشنك روشن و "كلاغ" به كارگرداني شيوا مسعودي نيز در هفته گذشته به اجراي خود در تالار نو پايان دادند. در نمايش "هديه جشن سالگرد"، افشين هاشمي بازي مي كرد. اين نمايش كه يكي از برگزيدگان جشنواره تئاترعروسكي سال گذشته بود و پيش از اين در چند كشور خارجي نيز اجرا شده بود، با استقبال خوبي مواجه شد و در 18 اجرا، مورد تماشاي 614 نفر قرار گرفت. ظرفيت تالار نو 50 نفر است .

نمايش كلاغ نيز در 19 اجرا مورد تماشاي 390 نفر قرار گرفت.

