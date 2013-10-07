" 32 دقیقه از ماجرا"و"احتمالات" راهی بیست وپنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر،دو نمایش ازابهر که یکی از این نمایشنامه ها" 32 دقیقه از ماجرا"به نویسندگی فرهاد آئیش وبه کارگردانی حمید دارایی با بازی حسین جزء جوادی و مریم مرادی بود و نمایش "احتمالات" به نویسندگی سحر مشکین قلم وبه کارگردانی محمد رضا حسینی ابهری و با بازی افشین امام، میثم بابایی، نوید خدابنده، مهرنوش حاجی خانی، شیرین تاریوردی و فهیمه احمدی راهی بیست و پنجمین جشنواره تئاتر منطقه ای شد.

در این جشنواره به ترتیب مهر نوش حاجی خانی مقام اول بازیگری زن و دیپلم افتخار و 5 میلیون ریال جایزه نقدی،و شیرین تاریوردی مشترکن با زهره محرمی مقام دوم بازیگری زن وجایزه نقدی وسه میلیون و پانصد هزار ریالی را دریافت نمودندو از بازیگران مرد میثم بابایی و زهیر فروتن مقام سوم را مشترکن برای بازی در نمایش احتمالات و نمایش اوژن لوح تقدیر و جایزه دو میلیون پانصد هزار ریال را کسب کرد.

در بخش طراحی صحنه دیپلم افتخار وجایزه پنج میلیون ریالی مشترکن به محمد رضا حسینی و آرش قربانی برای نمایش احتمالات و ماه عسل در تونل وحشت ارائه گردید.



در همین بخش لوح تقدیر و جایزه 4 میلیون ریالی به سحر مشکین قلم برای نویسندگی نمایش احتمالات رتبه دوم ارائه شد و هیئت داوران هیچ نمایشی نامه ای را حائز دریافت رتبه نخست ندانستند.

همچنین لوح تقدیر و جایزه پنج میلیون ریالی این بخش به محمد رضا حسینی ابهری برای کسب رتبه دوم برای کارگردانی نمایش احتمالات ارائه شد و دراین بخش نیز هیئت داوران برای رتبه نخست انتخابی نداشت.



در بخش کارگردانی هیئت داوران از حمید دارایی برای کارگردانی نمایش 32 دقیقه از ماجرا با اهدای لوح تقدیرو جایزه 2 میلیون ریالی از ایشان تقدیر شد.

گلگشت دو روزه بانوان شركت توزيع نيروي برق استان زنجان



برنامه گلگشت دور روزه بانوان در مسير طبيعت زيباي قلعه رودخان فومن وآبشار خرمكش شفت از توابع استان گيلان با حضور 35 نفر از بانوان و با مساعدت مديريت عامل اين شركت برگزار شد.



اين برنامه ورزشي كه تلفيقي از ورزش كوهنوردي و سياحت در طبيعت زيباي شمال بشمار مي رفت توانست تعداد زيادي از بانوان شركت را همراه خود ساخته و فرصت وفضاي مناسبي را جهت ترويج ورزش همگاني ، تقويت روحيه همدلي وهمكاري در برنامه هاي گروهي ايجاد كند .



شادابي و نشاط جسمي، روحي و معنوي حاصل از اين برنامه موجب افزايش انگيزه و ارتقاء بازدهي بانوان ، جهت حضوري پويا تر و مثمر ثمرتر هم در سنگر خانواده و تربيت فرزندان و هم در عرصه كار و اجتماع شد.