مطبوعات براي حضور در الكامپ مازندران از تخفيف ويژه برخوردار مي شوند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، مرتضي كاظميان مدير اين نمايشگاه با ذكر اين مطلب، نقش مطبوعات و مراكز رشد فناوري اطلاعات را در رشد و ارتقا اين حوه و برگزاري نمايشگاه موثر دانست و افزود : بي شك نمايشگاه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك كه ميزباني آن را براي نخستين بار مركز استان مازندران برعهده دارد و نمايندگاني از متخصصين و صاحبان شركت هاي معتبر داخلي در آن شركت خواهند كرد، نتايج مفيد و موثري براي كشور به همراه خواهد آورد.

كاظميان، اشتغالزايي در توسعه صنعت ICT در منطقه را از نتايج برگزاري نمايشگاه در مرداد ماه سال جاري عنوان كرد و اظهار داشت: مراكز رشد و فناوري اطلاعات و تمامي مطبوعات كشور كه سهمي در برگزاري نمايشگاه و اطلاع رساني به مردم داشته باشند، از تخفيف ويژه برخوردار خواهند شد.