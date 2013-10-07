صنايع دستي در حال فراموشي قزوين مستند نگاري می شود

حميد رضا قاسمي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین هدف معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی در افق چشم انداز 20 ساله کشور، حفاظت از اصالت هنرهای سنتی و صنایع دستی، اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، احیاء و معرفی هنرهای سنتی و صنایع دستی، ایجاد زمینه برای توسعه صادرات صنایع دستی و حمایت از حقوق معنوی و مادی هنرمندان و اساتید هنرهای سنتی است.

وی افزود: در استان قزوين براي احياء و دوباره زنده سازي هنرهاي سنتي در حال فراموشي پروژه مستند نگاري صورت گرفته كه در حال حاضر رشته موج بافي آن مستند نگاري شده است.



قاسمي با اشاره به هنرهاي سنتي در حال فراموشي استان یادآورشد: موج بافي يكي از رشته‌هاي بومي و شاخص قزوين به شمار مي‌رود كه مستند نگاري آن در كنار ساير سياست‌هاي اجرايي از قبيل برگزاري دوره‌هاي آموزشي در برنامه‌هاي راهبردي حوزه معاونت صنايع دستي استان قرار دارد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: هنر سنتي پن بافي قزوين از ديگر رشته‌هاي بومي و در حال فراموشي استان است كه به دليل شيوه بافت و نقوش منحصر به فرد خود از ارزش بالايي برخودار است كه خوشبختانه مستند نگاري آن نيز به پايان رسيده است.



قاسمي خاطرنشان کرد: مستندنگاري دو رشته پن بافي، موج بافي مطابق با دستورالعمل‌هاي موجود انجام شده كه در آن تمامي وجوه اين هنرهاي سنتي ارزشمند مورد بررسي قرار گرفته است.