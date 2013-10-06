كاهش جرائم بهداشتي در حوزه دامپزشكي در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا احتشامی مقدم، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دامپزشكي اظهار داشت: با توجه به قوانین مرتبط با سازمان دامپزشکی کشور و آیین نامه های مرتبط، در صورتی که بازرسین بهداشتی دامپزشکی در بازدیدهای ادواری از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شاهد وقوع تخلفات تعریف شده بهداشتی باشند، پس از اخطارهای لازم اقدام به صورتجلسه موارد تخلف و ارجاع آن به مراجع قضایی می كنند.

وی ادامه داد: با توجه به آمار موجود، طی شش ماهه اول سال جاری 63 فقره پرونده قضایی در رابطه با تخلفات بهداشتی در مراجع ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این تعداد به 115 فقره رسيده است.

احتشامي مقدم خاطرنشان كرد: اين آمار نشان از كاهش 45 درصدي تخلفات بهداشتي در حوزه دامپزشكي استان يزد دارد.

وي ابراز امیدواری کرد: با نظارت مستمر دامپزشکی و همکاری بین بخشی و نیز مساعدت دست اندارکاران عرصه تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی، تا حد ممکن از بروز تخلفات بهداشتی جلوگیری به عمل آید.