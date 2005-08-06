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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۱۷

در نامه اي به دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران عنوان شد:

اعتراض جمعي از روزنامه نگاران به روند انتخاب برگزيدگان جشنواره مطبوعات

جمعي از روزنامه نگاران كشور در نامه اي به دبير انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، به رعايت نكردن اصول فني، علمي و حرفه اي و جهت گيري هاي غير كارشناسانه در روند انتخابات هيات داوران و برگزيدگان جشنواره مطبوعات اعتراض كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين نامه بدين شرح است : متاسفانه در سالهاي اخير هيات داوران جشنواره مطبوعات بدون رعايت اصول فني، علمي و حرفه اي روزنامه نگاري و به دلايل معلوم و جهت گيري هاي اغلب سياسي اقدام به برگزيدن و انتخاب افرادي خاص از يك روزنامه مي نمايد و بيش از آن كه موجب ناراحتي و نگراني ديگر روزنامه نگاران گردد، موجب حيرت و تحيرمان مي شود. 

بدين وسيله ضمن اعتراض به اين گونه جهت گيري هاي غير كارشناسانه، امضا كنندگان اين بيانيه اعتراض خود را به اين شيوه غير عادلانه اعلام مي نمايند و خواهان تجديد نظر در شيوه انتخابات هيات داوران جشنواره مطبوعات هستند به طوري كه داوران جشنواره در يك انتخابات آزاد، توسط اعضاي انجمن برگزيده شوند.

بديهي است مراتب عملي اين اعتراض در صورت عدم رسيدگي آن انجمن در يك نامه سرگشاده در رسانه ها توسط امضا كنندگان مطرح مي گردد.

کد مطلب 215042

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