اعتراض جمعي از روزنامه نگاران به روند انتخاب برگزيدگان جشنواره مطبوعات

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن اين نامه بدين شرح است : متاسفانه در سالهاي اخير هيات داوران جشنواره مطبوعات بدون رعايت اصول فني، علمي و حرفه اي روزنامه نگاري و به دلايل معلوم و جهت گيري هاي اغلب سياسي اقدام به برگزيدن و انتخاب افرادي خاص از يك روزنامه مي نمايد و بيش از آن كه موجب ناراحتي و نگراني ديگر روزنامه نگاران گردد، موجب حيرت و تحيرمان مي شود.

بدين وسيله ضمن اعتراض به اين گونه جهت گيري هاي غير كارشناسانه، امضا كنندگان اين بيانيه اعتراض خود را به اين شيوه غير عادلانه اعلام مي نمايند و خواهان تجديد نظر در شيوه انتخابات هيات داوران جشنواره مطبوعات هستند به طوري كه داوران جشنواره در يك انتخابات آزاد، توسط اعضاي انجمن برگزيده شوند.

بديهي است مراتب عملي اين اعتراض در صورت عدم رسيدگي آن انجمن در يك نامه سرگشاده در رسانه ها توسط امضا كنندگان مطرح مي گردد.