دانشجويان خارجي از بناهاي تاريخي قزوين دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در استان قزوین روز یکشنبه از بناهای تاریخی قزوین دیدن کردند.

حميدرضا قاسمي در این باره گفت: قزوين از جمله استان‌هاي داراي جاذبه‌هاي تاريخي،‌ طبيعي و فرهنگي متنوع است كه مي‌تواند مقصدي جذاب براي گردشگران به خصوص توريسم خارجي باشد.



وی افزود: حضور دانشجويان دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) در استان مي‌تواند به معرفي استان در سطح بين المللي كمك موثری کند.



قاسمي هدف از برگزاري تور يك روزه قزوين گردي را آشنايي دانشجويان ملل گوناگون با قزوين دانست و افزود: رونق و توسعه صنعت گردشگري به لحاظ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مزاياي زیادی براي استان دارد که با معرفي فرهنگ و تمدن كهن شهر قزوين و برنامه ريزي براي اجراي تورهاي گردشگري در سطوح مختلف مي‌توانيم گام مهمي در گسترش اين صنعت در استان برداريم.



این مسئول همچنين اظهارداشت: با همراهي و همكاري دانشگاه بين المللي امام خميني(ره)، اداره كل ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري استان تور يك روزه قزوين گردي را براي دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد و 120 نفر از دانشجویان توانستند در اين برنامه شركت كرده و از بناهاي تاريخي از جمله مجموعه دولت خانه صفوي، مجموعه فرهنگي، تاريخي سعدالسلطنه، مسجد جامع، موزه سنگ نگاره،‌ موزه شهر قزوين و موزه چهلستون بازديد كرده و با تاريخ، معماري، فرهنگ و آداب و رسوم مردم قزوين آشنا شوند.