نتايج دور دوم و سوم مرحله نيمه نهايي مسابقات قهرماني شطرنج كشور

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين دوره از رقابت ها كه 38 شطرنج باز زبده كشور حضور دارند، در دوم عصر روز جمعه در مهمترين بازيها مرتضي دربان - محسن قرباني - مهدي خاقاني و امير محمد سوزنكار به ترتيب برابر محمود پيرواوليا - احسان احمدي نيا - مرتضي عسگري و هادي قرباني به پيروزي رسيدند. ضمن اينكه ديداراستاد بين المللي مرتضي محجوب مقابل محمد صادق محمودي و محسن شعرباف برابرعلي رفيعي و مهرداد اردشي برابراميد نوروزي با نتيجه مساوي پايان يافت.

همچنين در دور سوم صبح امروز شنبه 15 مردادماه مرتضي دربان استاد فيده شطرنج موفق شد برابرمهدي خاقاني به پيروزي رسيده و به همراه محسن قرباني استاد بين المللي شطرنج كه برابراميرمحمد سوزنكاربه برتري رسيد، مشتركا درصدرجدول جاي گيرند و مرتضي محجوب ديگر استاد بين المللي شطرنج كشورمان - اصغر قلي زاده و مهرداد اردشي به ترتيب محمد رضا افشاري - محسن شعرباف و شيباني را با شكست بدرقه كردند.

گفتني است مرحله نيمه نهائي رقابت هاي قهرماني شطرنج كشورتا روزچهارشنبه 19 مرداد ماه در9 دور به روش سوئيسي درمحل فدراسيون شطرنج ادامه مي يابد.