دو میلیون دلار از محصولات لبنی پگاه گلستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی عصر یکشنبه در بازدید خبرنگاران از کارخانه شیر پگاه گلستان در گرگان افزود: طبق آمار سال 91 شركت لبنيات پگاه گلستان 75 درصد ازحضور ويتريني در مغازه ها را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: فروش تابع استاندارد هاي خاص خود است كه مطابق با علم بازار يابي پيش مي رود در شركت پگاه گلستان نيز از اين علم استفاده كرده و سيستم هاي خود را به روز كرده ايم.

وي افزود: براي بازاريابي محصولات خود سيستم مويرگي را براي اراده خدمات بهتر به مصرف كننده پياده كرده ايم.

هاشمي ادامه داد: محصولات پگاه برگرفته از كيفيت بالا و انتخاب مصرف كننده است، مصرف كننده به دنبال قيمت و نوع محصول نيست بلكه به دنبال سلامت است.

وي اذعان كرد:به صورت ميانگين ماهانه در استان دو ميليون و 350 هزار كيلوگرم بالغ بر 63 ميليارد ريال از محصولات خود را به فروش مي رسانيم و در بخش صادرات نيز مقصد صادرات ما افغاانستان و عراق است كه در 6 ماهه اول سال جاري دو ميليون دلار صادرات داشته ايم.

هاشمي اذعان كرد: اين شركت با توجه به انواع بسته بندي84 نوع محصول توليد مي كند و در آينده اي نزديك 8 نوع محصول ديگر نيز به آن اضافه مي شود.

وي با اشاره به گراني لبنيات در دو سال اخير گفت: خوشبختانه از اواخر سال 90 كه گرانيها شروع شد دو مرحله بيشتر افزايش قيمت نداشتيم كه در اين دو مرحله نيز 28 درصد افزايش قيمت را شاهد بوديم اما اين رقم در شركت هاي ديگر 45 تا 70 درصد بوده است، آخرين افزايش قيمت شركت پگاه 6 درصد بوده است.

در ادامه اين جلسه مليحه نيشابوري مدير كيفيت شركت لبنيات پگاه گلستان گفت: شركت پگاه كليه استاندارد هايي كه براي محصولات لبني تدوين شده است را رعايت مي كند .

وي افزود: شركت پگاه 20 پروانه استاندارد براي 20 گروه محصولات لبني دارد، استاندارد داخلي برند پگاه تدوين شده است كه فراتر از استاندارد ملي و با نگاهي سختگيرانه تر استاندارد ها را رعايت مي كند.

نيشابوري اذعان داشت: 4 استاندارد بين المللي iso9001، iso22000، iso14000 و ohsas18001 نيز به محصولات لبني اين شركت داده شده است.