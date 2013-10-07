افزایش 50 درصدی تماس با سامانه 197 زنجان/ پلیس زنجان 122 شهید تقدیم کرده است

سرهنگ مراد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این راستا 36 مورد از تماس های گرفته شده با سامانه 197 پلیس شکایت بوده که 23 مورد شکایتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: در همین راستا 637 فقره پیشنهاد، 694 فقره تقدیر و هزار و 156 فقره از تماس ها انتقاد از پلیس بوده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: این تماسها به ترتیب نسبت مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 21،19، و 26 درصد افزایش داشته است.

وی در ادامه افزود: پلیس استان زنجان از سه هزار شهید جنگ تحمیلی 122 شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: در شهادت به روی نیروی انتظامی باز است چرا که ایثار گران در ناجا با اراذل و اوباش، قاچاقچیان مبارزه می کند و در برقراری امنیت در جامعه شبانه روز تلاش می کنند و جان خود را کف دستشان گذشته اند.