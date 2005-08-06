ميزان خسارات جاني در سيل اخير گلستان كاهش مي يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت و درمان، دكتر مهدي راسل در حاشيه اولين كارگاه تشكيل تيم هاي عملياتي مددكاران اجتماعي در حوادث و سوانح غير مترقبه ضمن انتقاد از سازمان هواشناسي كشور، گفت: اين سازمان بايد بتواند سريعا به مردم منطقه هشدارهاي لازم را بدهد و مردم نسبت به آمدن سيل آمادگي لازم داشته باشند.

وي در خصوص وضعيت بهداشت در منطقه سيل زده استان گلستان گفت: در حال حاضر نظام بهداشتي و پايش بيماري ها شديدا در منطقه فعال است و از بروز هرگونه بيماري در منطقه سيل زده جلوگيري مي شود.

راسل تاكيد كرد: تاكنون هيچ مورد خاصي از بروز بيماريهاي عفوني و واگيردار در منطقه گزارش نشده است.

وي خاطر نشان كرد: توسعه مناسب ساختار مديريت بحران به نحوي كه با سرعت، دقت و كيفيت بالا انجام شود و نيز تامين تجهيزات مورد نياز در بحران سبب مي شود كه طي بيست سال آينده مديريت بحران اولين اولويت براي كشور نباشد و اين اتفاق در كشورهاي توسعه يافته به وقوع پيوسته است.

راسل تاكيد كرد: براي برنامه ريزي در حوادث غير مترقبه بايد با مردم و گروههاي تخصصي برنامه ريزي كنيم. نه براي آنها. وي همچنين نقش مددكاران اجتماعي را در حوادث غير مترقبه انكار ناپذير دانست و گفت: همانگونه كه در حوادث غير مترقبه، سلامت جسمي افراد آسيب مي بيند، سلامت روحي و رواني افراد نيز به مخاطره مي افتد كه مددكاران اجتماعي در بازيافت و دادن نقش اجتماعي افراد نقش مهمي ايفا مي كنند.

اولين كارگاه تشكيل تيم هاي عملياتي مددكاران اجتماعي در حوادث و سوانح غير مترقبه با همكاري اداره مددكاري ستاد مركزي و با هماهنگي اداره بهداشت روان و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي به مدت دو روز در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي شود.

شايان ذكر است، سيل اخير در استان گلستان تعداد 25 كشته بر جاي گذاشت.