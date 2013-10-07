۱۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۵

فر امینی/

سلامت آب آشامیدنی روستائیان گیلانی کنترل می شود

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان گفت: وضعیت سلامت آب آشامیدنی روستاهای استان در كوتاه ترین زمان با دو دستگاه آزمایشگاه سیار اندازه گیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فر امینی عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: راه اندازی و تجهیز 15 واحد آزمایشگاهی در ستاد و امور آبفار شهرستان هاو دو دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار که به امكانات لازم مجهز هستند، در این راستا صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در این آزمایشگاه نمونه ها نیازی به انجام عملیات تثبیت برای انتقال به آزمایشگاه ثابت را ندارند و جواب آزمایش ها سریع و دقیق در دسترس است.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان بیان داشت: آزمایشگاه سیار قادر است آزمایشات میكروبی و همچنین اندازه گیری آنیون ها و كاتیون ها را انجام دهد.

وی ادامه داد: تعداد 683 نمونه برداری برای آزمایش های میكروبی و شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه نخست سال جاری از سوی آزمایشگاه سیار انجام شده است.

فر امینی افزود: خودروی حامل آزمایشگاه سیار در شهرستان های رودسر، لنگرود، سیاهكل، املش، رودبار، تالش، آستارا، شفت و ماسال حضور یافته و عملیات نمونه برداری از سوی كارشناس مربوطه انجام شده است.

وی با اشاره به اینكه دستگاه های موجود در آزمایشگاه سیار پرتابل بوده و دارای دقت بالایی است، اظهارداشت: علاوه بر كالیبراسیون دوره ای، هرساله این آزمایشگاه از سوی یك شركت كالیبراسیون معتبر، مورد كالیبراسیون خارجی نیز قرار می گیرند.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان با بیان اینكه كارشناس آزمایشگاه سیار علاوه بر انجام آزمایش، در هنگام بازدید و سركشی از چاه ها و مخازن به حفاظت بهداشتی حریم چاه، اطمینان از حفاظت فیزیكی مخازن و نگهداری مطلوب از مواد گندزدا و همچنین نكات بهداشتی داخل مخازن توجه می كند.

وی یادآورشد: حضور خودروی آزمایشگاه سیار و كارشناس آن در سطح روستاها موجب دلگرمی مردم برای اطمینان از صحت آب آشامیدنی مصرفی آنان می شود.

فرامینی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 713 روستا در گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

