سلامت آب آشامیدنی روستائیان گیلانی کنترل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی فر امینی عصر یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: راه اندازی و تجهیز 15 واحد آزمایشگاهی در ستاد و امور آبفار شهرستان هاو دو دستگاه خودروی آزمایشگاه سیار که به امكانات لازم مجهز هستند، در این راستا صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در این آزمایشگاه نمونه ها نیازی به انجام عملیات تثبیت برای انتقال به آزمایشگاه ثابت را ندارند و جواب آزمایش ها سریع و دقیق در دسترس است.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان بیان داشت: آزمایشگاه سیار قادر است آزمایشات میكروبی و همچنین اندازه گیری آنیون ها و كاتیون ها را انجام دهد.

وی ادامه داد: تعداد 683 نمونه برداری برای آزمایش های میكروبی و شیمیایی آب آشامیدنی در شش ماهه نخست سال جاری از سوی آزمایشگاه سیار انجام شده است.

فر امینی افزود: خودروی حامل آزمایشگاه سیار در شهرستان های رودسر، لنگرود، سیاهكل، املش، رودبار، تالش، آستارا، شفت و ماسال حضور یافته و عملیات نمونه برداری از سوی كارشناس مربوطه انجام شده است.

وی با اشاره به اینكه دستگاه های موجود در آزمایشگاه سیار پرتابل بوده و دارای دقت بالایی است، اظهارداشت: علاوه بر كالیبراسیون دوره ای، هرساله این آزمایشگاه از سوی یك شركت كالیبراسیون معتبر، مورد كالیبراسیون خارجی نیز قرار می گیرند.

مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی گیلان با بیان اینكه كارشناس آزمایشگاه سیار علاوه بر انجام آزمایش، در هنگام بازدید و سركشی از چاه ها و مخازن به حفاظت بهداشتی حریم چاه، اطمینان از حفاظت فیزیكی مخازن و نگهداری مطلوب از مواد گندزدا و همچنین نكات بهداشتی داخل مخازن توجه می كند.

وی یادآورشد: حضور خودروی آزمایشگاه سیار و كارشناس آن در سطح روستاها موجب دلگرمی مردم برای اطمینان از صحت آب آشامیدنی مصرفی آنان می شود.

فرامینی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر هزار و 713 روستا در گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار هستند.