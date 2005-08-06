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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

گزارش اختصاصي "مهر"

پنجشنبه و جمعه 130 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد

پنجشنبه و جمعه 130 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شد

در روز پنج شنبه و جمعه به ترتيب 2/68 و 2/62 ميليون ليتر بنزين در كل كشور مصرف شد .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ،اين در حالي است كه بيش از 70 ميليون و 800 هزار ليتر بنزين در  روز چهارشنبه در كل كشور مصرف شده است .

براساس اين گزارش ، تهراني ها نيز با رسيدن به روزهاي پاياني هفته توانستند بخش اعظمي از مصرف بنزين كل كشور را به خود اختصاص دهند به گونه اي كه در روز چهارشنبه 14 ميليون و 300 هزار ليتر بنزين و 399 هزار ليترنفت سفيد  و گازوييل 6 ميليون و 400 هزار ليتر مصرف كردند .

برهمين اساس ميزان مصرف نفت سفيد ،  نفت گاز و نفت كوره نيز به ترتيب در روز پنج شنبه به 5/11 ، 3/63 و 2/22 ميليون ليتر رسيد درحالي كه در روز جمعه اين ميزان به ترتيب 7/7 ، 6/49 و 9/17 ميليون ليتر بوده است.

کد مطلب 215045

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