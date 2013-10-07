بیماران در پشت صف های پذیرش/ قلب بخش های آی سی یو در تبریز از تپش افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، مراکز درمانی و بهداشتی آذربایجان شرقی همواره به جهت برخورداری از امکانات و نیروی انسانی متخصص در کانون توجه مراجعه کنندگان استان های همجوار و کشورهای مرزی قرار دارند، ولی با این حال در چند سال گذشته مشکلات و عوامل زیادی دست به دست هم داده است تا بیمارستان های استان جوابگوی نیاز بیماران نباشند.

در این بین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز به نبود ظرفیت خالی و محدود بودن تخت های بیمارستانی برای پذیرش بیماران اذعان کردند و بیشتر مشکلات نبود ظرفیت را مربوط به بیماریهای خاص عنوان کردند.



با این حال نیاز شدیدی به افزایش ظرفیت در بیمارستان های تخصصی تبریز مشاهده می شود، چرا که بیماران در اکثر بیمارستان ها همچون بیمارستان فوق تخصصی امام رضا (ع) مجبور هستند تا ساعت ها و گاها روزهایی منتظر بمانند تا پذیرش شوند و اگر پذیرش هم شوند، در بخش های غیر مرتبط و سالن های بیمارستان بستری می شوند.



برای اطلاع از آخرین وضعیت بیماران در بیمارستان ها که مشکلات بیشمارشان، این روزها به تیتر یک خبرهای رسانه ها تبدیل شده است، به بیمارستان ها و بخش های آن سری می زنم تا از وضعیت پذیرش بیماران و مشکلات بیمارستان ها بیشتر اطلاع پیدا کنم.



باید مریضی بمیرد یا حالش خوب شود تا بیماری به بخش آی سی یو منتقل شود!



یکی از همراهان مریضی که در آی سی یو بیمارستان امام رضا بستری بود با اشاره به اینکه اکثر تخت های بیمارستان پر هستند، به خبرنگار مهر گفت: شب گذشته بیمارم را باید به بخش آی سی یو منتقل می کردیم، ولی چون 10 تخت آی سی یو پر بود، گفتند باید مریضی فوت یا به بخش منتقل شود تا بیمار ما را به آی سی یو منتقل کنند.



رضا حاج احمدی پور که به شدت از وضعیت پذیرش بیماران و نداشتن نظم کلی در بیمارستان انتقاد می کرد، همچنین افزود: مسئولان ما متاسفانه اهمیتی به مشکلات بیماران نمی کنند و وقتی بیماری به بیمارستان منتقل می شود بیشتر از قبل افسرده تر می شود، چرا که وضعیت رفاهی بیمارستان ها در حد استاندارد نیست.کادر بیمارستان گناهی ندارند بیمار بیشتر از حد استاندارد است و امکانات جوابگو نیست.



وی که از شهرستان مرند به تبریز آمده است، با بیان اینکه بیمارستان های شهرستانی جوابگوی بیماران نیستند و امکانات زیادی ندارند، ادامه داد: مرند با 200 هزار نفر جمعیت بیمارستان مناسبی ندارد و اخیرا هم که یک بیمارستان جدید افتتاح شد، بنا به دلایل نامعلومی بیمار پذیرش نمی کند.



حاج احمدی پور با اشاره به اینکه هزینه های بیمارستانی با امکانات داده شده به بیماران هم خوانی ندارد، افزود: برای ماندن یک نفر همراه در کنار بیمار هزینه ای 20 هزار تومانی برای هر شب گرفته می شود، در حالیکه یک صندلی هم به همراه نمی دهند تا در کنار مریض بنشیند و همراه بیمار مجبور است تا از صندلی های سالن استفاده کند و دور تر از بیمار بماند.



مریض اورژانسی ام ساعت ها در سالن منتظر ماند!!



یکی دیگر از همراهان مریضی که در بخش مغز و اعصاب بیمارستان شهداء تبریز بستری بود، با اشاره به اینکه بخش های پذیرش بیماران اورژانسی در بیمارستان شهدا کارایی و سرعت عمل فوری لازم را ندارد، گفت: در روز اولی که مریض اورژانسی را به بیمارستان آوردیم، به دلیل کمبود فضا و نبودن تخت مجبور شدیم تا ساعت ها در کنار مریض در سالن بخش منتظر بمانیم تا مریضی ترخیص شود.



رضا همچنین کارایی متخصصان و کادر پزشکی آذربایجان شرقی را خوب دانست و گفت: متاسفانه از لحاظ سخت افزار بیمارستان های ما مشکل دارند و نیاز دارد تا دولت بودجه ای کلان برای تجهیز و ساماندهی بیمارستان ها و افزایش تخت های بیمارستانی اختصاص دهد و از دانشگاه علوم پزشکی نیز در قبال این بودجه مطالبه گری جدی کند.





نبود متخصص؛ مشکل اساسی بیمارستان های شهرستانی



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌شرقی نیز در خصوص مهاجرت اکثر شهرستانی ها به تبریز برای درمان نیز گفت: در چند سال اخیر بیمارستان های شهرستانی از لحاظ امکانات تجهیز شده اند ولی چون متخصص کافی ندارند، این تجهیزات بدون استفاده مانده اند.



باب الله قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استقرار تخصص هاي مختلف در بيمارستانهاي شهرستاني اقبال مردم را به آنها افزايش داده و ازهزينه هاي اياب و ذهاب بيماران به مراكز استانها مي كاهد، گفت: کاهش مراجعه کنندگان شهرستانی بیشتر در بهبود وضعیت پذیرش و افزایش تخت خالی بیمارستان های تبریز نتیجه می دهد.



وی همچنین با بیان اینکه اگر متخصصی به مناطق برخوردار اعزام نشود، کمبود نیروی متخصص در شهرستان ها احساس نمی شود، افزود: اغلب بيمارستان هاي استان در شهرستان ها به رغم داشتن فضاي فيزيكي مناسب، به دليل برخي نواقصات از بهره وري پاييني برخوردار هستند و بیماران مجبور هستند به تبریز بیایند.



قاسمی همچنین درخصوص مراجعه نکردن شهرستانی ها به بیمارستان شهر خود نیز گفت: مردم ما همیشه فکر می کنند آن چیزی که در تبریز است و دکتر معروفی دارد، بهترین است، در حالیکه در برخی موارد متخصصان و تجهیزات شهرستان ها پیشرفته تر از مراکز درمانی تبریز است و مردم فقط قول اسم اشخاص را می خورند.



تعداد مراجعه کننده با ظرفیت تخت های بیمارستانی هم خوانی ندارد



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌شرقی همچنین تعداد تخت های بیمارستانی در استان را فقط برای مردم داخل استان کافی دانست و افزود: تعداد مراجعه کنندگان از دیگر کشورها و نیز شهرستان ها با ظرفیت تخت های بیمارستانی در تبریز هم خوانی ندارد و در برخی موارد کمبود احساس می شود.



وی با بیان اینکه ظرفیت همه بیمارستان‌های تبریز طی چند سال اخیر افزایش یافته است، اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از بیماران بیمارستان‌های تبریز از استان‌های همجوار هستند که حاصل افزایش ظرفیت‌ها و بهبود امکانات در بیمارستان های آذربایجان شرقی است.

قاسمی همچنین گفت: اگر شاید بيمارستان های شهرستانی غیرفعال به كلينيك هاي تخصصي تبديل شوند، به مراتب بهره وري بيشتري خواهند داشت.

نزدیک به 6000 تخت بیمارستانی در آذربایجان‌شرقی وجود دارد

قاسمی همچنین تعداد تخت‌های بیمارستانی فعال آذربایجان‌شرقی را نزدیک به 6000تخت عنوان کرد و گفت: از این تعداد تخت 4 هزار تخت مربوط به شهرستان تبریز و بقیه به دیگر شهرستان‌های استان تعلق دارند.



معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در تبریز 22 بیمارستان آماده ارائه خدمات به مردم هستند، گفت: نسبت تعداد تخت و بیمارستان در استان آذربایجان‌شرقی نسبت به استانداردهای موجود برابری می‌کند و نیازی به احداث بیمارستان جدید نداریم.



گردشگری سلامت نیازمند برنامه ریزی جدی مسئولان است



رئیس بیمارستان سینای تبریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در بیمارستان سینا مشکل کمبود تخت ویژه آی سی یو وجود دارد، افزود: بیمارستان سینا در مجموع 18 تخت ویژه دارد و مقصر کمبود تخت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیست و وزارت بهداشت ودرمان مسئول تقسیم بندی ها است.



پرویز محمدی نسب همچنین در خصوص استفاده اتباع خارجی از امکانات درمانی آذربایجان شرقی نیز گفت: گردشگری سلامت نیازمند برنامه ریزی جدی مسئولان است و باید در کنار برنامه ریزی فکری هم برای تعرفه های پایین برای اتباع خارجی کرد.

به دلیل کمبود بودجه و مشکلات مالی در بیمارستانی بر روی بیماران بسته نشده است

وی در خصوص کمبود ظرفیت تخت های بیمارستانی تبریز نیز گفت: تنها مشکل موجود در مورد بیمارستان‌های موجود در استان و تخت های پر آن ها ، مسیر حرکتی جمعیت برای استفاده از امکانات بیمارستانی است، به طور مثال بیماران شهرستانی شمالغرب کشور برای استفاده از خدمات درمانی به تبریز هجوم می‌آورند و این امر باعث بروز مشکلاتی در امر ارائه خدمات به بیماران می‌شود.

محمدی نسب همچنین با انتقاد از عدم تخصیص بودجه های لازم از طرف وزارتخانه زیربط نیز گفت: مدت هاست وزارت بهداشت و درمان به خواب زمستانی رفته است و باید شکر گذار خدا باشیم که تا حالا به دلیل کمبود بودجه و مشکلات مالی در بیمارستانی بر روی بیماران بسته نشده است.



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به هر حال به نظر می رسد که با توجه به مشکلات اقتصادی و نبود بودجه ای برای افزایش تخت های بیمارستانی و ساخت بیمارستان جدید، باید مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چاره ای برای مدیریت درست منابع انسانی بیمارستان های شهرستانی بیندیشند و تصمیم درستی نیز در رابطه با گردشگران سلامت اتخاذ کنند.تا مریض ها و اطرافیان آنها فقط به فکر درمان بیمارشان باشند نه دغدغه های متعدد دیگری داشته باشند.

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گزارش از محمد رضا علی اشرفی

