پاكستان اردوگاه آوارگان افغاني را تعطيل مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، آژانس پناهندگان سازمان ملل در بيانيه اي اعلام كرد : "درحركتي براي يكپارچه كردن بيشتر جمعيت آوارگان افغاني دولت اسلام آباد اعلام كرده است كه تصميم دارد تا تمام اردوگاهها را در مناطق قبيله نشين كه بصورت فدرالي اداره مي شود، ببندد".

كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل افزود:اين تصميم همچنين در راستاي انتقال آوارگاني كه در اطراف پايتخت پاكستان پراكنده شده اند صورت گرفته است.

اين كميساريا اعلام كرد: اردوگاهها در باجائور و خرم در مرزافغانستان و پاكستان كه محل سكونت 105 هزار آواره افغاني مي باشد نيز شامل اين برنامه مي شود و اردوگاههاي اخير در 31 آگوست بسته خواهد شد.

سازمان ملل همچنين اعلام كرد: "به آوارگان، اين اختيار داده خواهد شد تا داوطلبانه يا به افغانستان بازگردانده و يا اينكه مجدداً در پاكستان اسكان داده شوند".

كميسارياي پناهندگان اعلام كرد: تازماني كه بين نيروهاي القاعده و نيروهاي امنيتي پاكستان نزاع و درگيري وجود دارد امكان كمك مناسب به پناهنده ها وجود ندارد و به اين سبب اين كميساريا از اسكان مجدد آنها در پاكستان حمايت مي كند.

سازمان ملل همچنين اعلام كرد كه در ماه جولاي در استان بلوچستان پاكستان يك اردوگاه بسته شد و ديگري نيز تا اواخر آگوست تخليه خواهد شد.