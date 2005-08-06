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۱۵ مرداد ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

ثبت ساختمان مركزي ميراث فرهنگي و گردشگري در فهرست آثار ملي

ساختمان مركزي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور واقع در خيابان آزادي به شماره 11400 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين ساختمان كه به سبك معماري سنتي ايراني با مصالح جديد و مدرن ساخته شده ، در سال 1355 توسط مهندس حسين امانت به منظور فضايي جهت برپايي نمايشگاه هنري و كارگاههاي هنرهاي سنتي طراحي شد و در واقع هدف اصلي اين بود كه ساختمان و بناي آزادي ارتباط فضايي داشته باشند و بدين منظور به برج آزادي كاربري موزه پيشنهاد شده بود.

بنابرهمين گزارش، كار ساخت اين بنا در سال 1356 شروع شد و در جريان انقلاب به تاخير افتاد. اما بعد از انقلاب وزارت مسكن و شهرسازي ادامه كار پروژه را بر عهده گرفت و در نهايت ساختمان در سال 1366 تكميل و آماده بهره برداري شد و توسط مهندس حجت كه در آن زمان معاون وزير علوم و رئيس ميراث فرهنگي بود، به عنوان مكاني براي سازمان ميراث فرهنگي كشور در نظر گرفته شد.

گفتني است ، اين بنا كه در خيابان آزادي واقع شده ، در ابتدا به منظور فضايي براي برپايي نمايشگاهها و كارگاههاي هنري در نظر گرفته شده بود و در حال حاضر كاربري اداري يافته است.

کد مطلب 215047

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