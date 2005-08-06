ثبت ساختمان مركزي ميراث فرهنگي و گردشگري در فهرست آثار ملي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين ساختمان كه به سبك معماري سنتي ايراني با مصالح جديد و مدرن ساخته شده ، در سال 1355 توسط مهندس حسين امانت به منظور فضايي جهت برپايي نمايشگاه هنري و كارگاههاي هنرهاي سنتي طراحي شد و در واقع هدف اصلي اين بود كه ساختمان و بناي آزادي ارتباط فضايي داشته باشند و بدين منظور به برج آزادي كاربري موزه پيشنهاد شده بود.

بنابرهمين گزارش، كار ساخت اين بنا در سال 1356 شروع شد و در جريان انقلاب به تاخير افتاد. اما بعد از انقلاب وزارت مسكن و شهرسازي ادامه كار پروژه را بر عهده گرفت و در نهايت ساختمان در سال 1366 تكميل و آماده بهره برداري شد و توسط مهندس حجت كه در آن زمان معاون وزير علوم و رئيس ميراث فرهنگي بود، به عنوان مكاني براي سازمان ميراث فرهنگي كشور در نظر گرفته شد.

گفتني است ، اين بنا كه در خيابان آزادي واقع شده ، در ابتدا به منظور فضايي براي برپايي نمايشگاهها و كارگاههاي هنري در نظر گرفته شده بود و در حال حاضر كاربري اداري يافته است.