مراسم یادبود پیشکسوت تئاتر البرز  حسین مولایی امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در پی درگذشت حسین مولایی(بیژن) پیشکسوت عرصه تئاتر استان البرز عصر امروز دوشنبه 15 مهرماه برگزار می شود.

این هنرمند، روز جمعه در سن 50 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشت.

وی اولین نقال و روحوضی خوان استان البرز و همچنین همبازی هنرمندانی چون مرحومه جمیله شیخی، مرحوم نعمت الله گرجی، کیومرث ملک مطیعی و جمعی دیگر از هنرمندان این عرصه بوده است.

مولایی که در میان خانواده تئاتر به حسن اخلاق مشهور بود به همراه برادرش علی جزو آغازگران و پیشکسوتان عرصه هنر نمایش و موسیقی سنتی در استان البرز بوده اند.

" آقای قاضی آخ " به کارگردانی آتش تقی پور آخرین حضور وی روی صحنه تئاتر محسوب می شود.

مراسم ختم این هنرمند در روز دوشنبه مورخ 15 مهرماه ساعت 16 در مسجد صاحب الزمان(عج) واقع در کرج ،خیابان شهید بهشتی ،روبروی پاساژ آزادی برگزار می شود.